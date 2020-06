Absolvieron a un adolescente por falta de acusación fiscal

En horario vespertino, ayer, se desarrolló en la Cámara de Sentencia Penal Juvenil el juicio a un adolescente de 17 años, quien debía responder ante la Justicia por el supuesto delito de robo en grado de tentativa.

Minutos después de las 16.00 horas, el debate fue iniciado por el juez penal juvenil, Fabricio Gershani Quesada, quien luego de que se leyera la requisitoria de elevación a juicio, le dio la palabra al adolescente -quien estaba acompañado por su padre en el recinto ya que es menor de edad- para que ejerciera su derecho de defensa. Optó por guardar silencio.

Seguidamente, se escuchó a uno de los tres testigos en la audiencia, no presentándose el damnificado.

Luego, el magistrado abrió la etapa de alegatos. El primero en tomar la palabra fue el fiscal penal juvenil, Guillermo Narváez, quien no mantuvo la acusación en contra del adolescente y solicitó su sobreseimiento, por “falta de pruebas”. Después, hizo lo propio el defensor oficial y la asesora de menores. Tras un cuarto intermedio, el juez dio a conocer el veredicto.

Fue así que resolvió absolver al adolescente por falta de acusación fiscal y no hacer lugar al pedido de remisión de las actuaciones a la fiscalía, para que se investigue por falso testimonio al policía que declaró en la audiencia, concluyendo el debate pasadas las 19:00 horas.



El caso

El hecho por el que dio cuenta el jovencito ocurrió el 22 de abril del año pasado, cuando solo tenía 16. Aquel día, aproximadamente a las 23:00 horas, llego hasta el frente de una vivienda particular del barrio San Jorge e intentó robar en un automóvil que estaba estacionado en la vía pública.

Al abrir la puerta del conductor, la alarma sonó, lo que alertó al propietario del rodado, quien salió en su persecución y logró darle alcance, para luego llamar a la Policía y entregarlo.