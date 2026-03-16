Catamarca: intentaron robar en una casa deshabitada y los detuvieron

Hoy, a las 18:30, numerarios de la Comisaría Quinta se desplazaron hasta la esquina de la avenida Gdor. Francisco Galíndez y calle Intendente Castellano, por requerimiento del SAE-911, luego de recibir un alerta sobre la presencia de personas con comportamientos sospechosos en un inmueble deshabitado de la zona.

En el lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de apellido Segura, de 44 años, quien habría sido sorprendido en el domicilio con aparentes intenciones de cometer un ilícito. La rápida intervención policial evitó que el hecho continuara y permitió la identificación inmediata del sospechoso.

Testimonio clave de una joven observadora

Mientras se desarrollaba la intervención, se acercó una joven mujer de 25 años, quien informó que Segura no estaba solo. Según su relato, el sujeto estaba acompañado por otra persona que logró escapar en el momento inicial.

Este testimonio resultó fundamental para la continuidad del operativo, ya que permitió a los policías activar los protocolos de alerta y coordinar la búsqueda del segundo implicado. La presencia ciudadana y la cooperación con las fuerzas de seguridad se convirtieron en un elemento determinante para el avance de la investigación.

Captura del segundo involucrado

Tras recibir la alerta, los efectivos del COEM-Kappa iniciaron recorridos preventivos en la zona. La búsqueda culminó en la intersección de las calles Int. Mamerto Medina e Int. Alderete Salas, donde lograron la aprehensión del segundo hombre, identificado como Mastrotti, de 36 años.

La coordinación entre la Comisaría Quinta y el COEM-Kappa permitió que ambos sospechosos fueran detenidos sin incidentes adicionales y que se preservara la seguridad en el área mientras se efectuaban las diligencias correspondientes.

Traslado y disposición judicial

Una vez aprehendidos, tanto Segura como Mastrotti fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. Desde la Fiscalía se indicaron las medidas a cumplimentar, asegurando que el procedimiento se ajuste a los protocolos legales vigentes y garantizando que se avance en la investigación de manera ordenada y formal.