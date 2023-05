Abuso en Inta: Por unanimidad condenaron a los dos acusados a diez años de prisión

Cerca de las 11 de la mañana y con un fuerte operativo policial, tanto en el interior como en el exterior de la Cámara Penal N°1, el tribunal dio a conocer el veredicto de sentencia, previo a escuchar la última palabra de Emanuel Agüero y Gabriel Leiva, quienes insistieron con que todo “fue consentido”.

Por unanimidad, los jueces Fernando Esteban, Mauricio Navarro Foressi y Rodrigo Morabito absolvieron en primer término a Agüero del delito de rapto, pero lo declararon culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, imputación que compartía con Leiva, condenando a ambos a la pena de diez años de prisión.

La lectura del fallo se realizó con la presencia de la víctima en el interior de la sala, quien al retirarse se fundió en un abrazo con su madre y se quebró en llanto. En diálogo con LA UNIÓN, la joven dijo estar de acuerdo con la pena impuesta por el tribunal.

“Estoy de acuerdo con los diez años que le dieron. Yo quería que los condenen por el daño que hicieron y hoy se hizo justicia. Ahora solo falta que vayan presos al penal (...)”, expresó entre lágrimas, agregando que “ahora solo espero poder volver a ser la de antes, a ser una hija y una madre completa, como mis hijos se lo merecen”.





Conforme

Mientras tanto, en el interior de la sala, uno de los imputados habló con la prensa y se mostró angustiado por la condena recibida. “Esto no fue así, todo fue consentido por ella. Esa gente que está afuera reclamando no saben, no tienen idea de lo que hay en el expediente (...)”.

Por su parte, el abogado querellante, Dr. Claudio Contreras, se mostró cauto al momento de emitir opinión en cuanto al monto de la pena aplicada a los ahora condenados, señalando que “Vamos a aguardar los fundamentos. Para nosotros el rapto quedó más que acreditado con los mensajes que figuran en el expediente(...)”.





Manifestantes

Si bien la víctima se mostró conforme con la sentencia dictada a sus abusadores, al reunirse con las poco más de diez personas que fueron a apoyarla, “cambió” de actitud y manifestó a viva voz “no estar de acuerdo”.

Conocido el veredicto por los manifestantes, se mostraron disconformes, con cánticos cargados de agresividad para con los policías que custodiaban el lugar, como así también para con los jueces integrantes del tribunal, a quienes les reclamaron “perspectiva de género”, mientras solicitaban prisión perpetua.

Al tomate

Cerca del mediodía, Agüero y Leiva fueron retirados de la cámara, custodiados por el personal policial del grupo GAO y trasladados en un móvil policial que estaba apostado en el ingreso mismo al edificio judicial.

Fue en ese momento en que los manifestantes se alteraron y comenzaron a arrojar algunos huevos y tomates en contra de los condenados y la Policía que los custodiaba.

También la víctima logró acercarse a la patrulla y reclamarles a estos, golpeándole la ventanilla del móvil, que finalmente trasladó a los ahora condenados a la comisaría.

Cabe señalar que como en los alegatos expresados ayer a la tarde, tanto por la fiscal Daniela Barrionuevo, como por el abogado querellante, quien representa a la víctima, no solicitaron al tribunal la inmediata detención de Agüero y Leiva, ambos gozarán del beneficio de la libertad hasta tanto la condena quede firme.

En los alegatos, la fiscalía había mantenido la acusación de rapto, abuso sexual y coacción agravada por el uso de arma y solicitó una pena de 13 y 15 años de prisión, respectivamente. En tanto, la querella fue más allá y pidió 15 años para Agüero y 17 para Leiva, mientras que las defensas pidieron la absolución para ambos.

Fotos y videos: Silvina Bravo