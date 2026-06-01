Accidente de Avda. Illia: la autopsia confirmó la causa de la muerte

La Capital volvió a verse sacudida por un dramático episodio ocurrido durante la madrugada de este lunes, cuando un hombre perdió la vida mientras conducía una camioneta por una de las principales avenidas de la Capital. El hecho se registró alrededor de las 03:00 horas sobre avenida Presidente Arturo Illia al 400, donde una camioneta Volkswagen Amarok blanca terminó fuera de control y sobre la vereda del lugar.

La situación generó preocupación y conmoción debido a las circunstancias en las que fue encontrado el conductor, en un episodio que remite a otro caso similar ocurrido tiempo atrás, cuando perdió la vida el bioquímico Marco Luis Bracamonte, de 51 años.

En esta oportunidad, el fallecido fue identificado como Walter Daniel Gonzales, de 43 años.

La intervención policial y médica

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron al lugar tras ser requeridos para verificar la situación de la camioneta que se encontraba detenida sobre la vereda. Al arribar, los uniformados intentaron identificar al conductor del vehículo. Sin embargo, al acercarse advirtieron que el hombre se encontraba inconsciente en el interior de la camioneta.

Ante esa situación, los policías solicitaron de inmediato la presencia de profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para que evaluaran el estado de salud de la persona.

Minutos después, los facultativos arribaron al lugar y constataron el fallecimiento de Walter Daniel Gonzales. La confirmación de la muerte activó los protocolos correspondientes para este tipo de casos, dando inicio a las actuaciones judiciales y periciales destinadas a determinar las circunstancias del hecho.

La hipótesis inicial y la confirmación forense

Desde los primeros momentos posteriores al hallazgo surgió una hipótesis que apuntaba a que el conductor habría sufrido una descompensación mientras manejaba. Esa posibilidad cobró fuerza debido a que no trascendieron elementos que indicaran otras circunstancias vinculadas al episodio. Por ese motivo, la Justicia ordenó la realización de una autopsia para establecer de manera científica las causas del fallecimiento.

Con el avance de las actuaciones, los estudios médicos confirmaron aquello que inicialmente se manejaba como una presunción. La operación autopsia concluyó que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar, ratificando que Gonzales habría sufrido una grave descompensación mientras se encontraba al volante de la camioneta.

De esta manera, el examen forense permitió esclarecer las causas biológicas que provocaron el deceso y aportar certezas a la investigación judicial.

Las actuaciones judiciales y periciales

Tras la constatación del fallecimiento, diferentes organismos intervinieron en el procedimiento con el objetivo de documentar lo ocurrido y reunir toda la información necesaria para la causa.

Los sumariantes de la Unidad Judicial N° 4 llevaron adelante las actuaciones de rigor correspondientes al caso, mientras que los peritos de la Dirección General de Criminalística realizaron las tareas técnicas y científicas necesarias para el análisis de la escena.

Todo el procedimiento se desarrolló bajo las directivas impartidas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que supervisó las medidas adoptadas durante la investigación.

La información incorporada al expediente permitió reconstruir los principales aspectos del episodio ocurrido durante la madrugada.

Un hecho esclarecido por la autopsia

La confirmación de la causa de muerte permitió esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Walter Daniel Gonzales. La autopsia ordenada por la Justicia resultó determinante para establecer que el hombre sufrió un tromboembolismo pulmonar mientras conducía su vehículo, situación que derivó en la pérdida de control de la camioneta y en su detención sobre la vereda de avenida Illia.

Con los resultados incorporados a la investigación, las actuaciones desarrolladas por la Policía, los peritos de Criminalística, la Unidad Judicial N° 4 y la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste permitieron determinar de manera preliminar las causas del episodio que generó conmoción en la Capital durante las primeras horas de este lunes.