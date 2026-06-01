Aprehendieron a un hombre acusado de agredir físicamente a su pareja

Un nuevo episodio de violencia de género motivó la intervención de efectivos policiales en la Capital, donde un hombre de 40 años fue aprehendido tras ser señalado como el supuesto autor de una agresión física contra su pareja. El procedimiento tuvo lugar en calle La Pampa al 1.700, donde personal policial de la Seccional Sexta acudió para intervenir ante una situación que involucraba a una pareja y que derivó en la inmediata actuación de los uniformados.

De acuerdo con la información oficial, al arribar al lugar los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 40 años de edad, quien habría agredido físicamente a una mujer de 33 años, identificada como su pareja. La actuación policial permitió controlar la situación y avanzar con las medidas correspondientes previstas para este tipo de hechos, que requieren la intervención tanto de las fuerzas de seguridad como de los organismos judiciales competentes.

El procedimiento realizado por la Seccional Sexta

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los efectivos de la Seccional Sexta llevaron adelante las actuaciones iniciales vinculadas con el caso.

Según se informó, el hombre señalado como presunto agresor fue aprehendido en el lugar y posteriormente trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. La intervención se enmarca dentro de los procedimientos habituales que se aplican cuando existen denuncias o situaciones vinculadas con presuntos hechos de violencia en el ámbito familiar o de pareja.

Las actuaciones quedaron sujetas a las directivas que disponga la Fiscalía de Instrucción en turno, organismo encargado de conducir la investigación y determinar los pasos procesales a seguir.

La situación de la víctima

De acuerdo con la información difundida, la víctima es una mujer de 33 años que habría sufrido una agresión física por parte de su pareja.

Tras la intervención policial, se la invitó a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 6, procedimiento que permite formalizar los hechos denunciados y dar inicio a las actuaciones judiciales necesarias para el esclarecimiento del caso. La posibilidad de efectuar la denuncia constituye una instancia clave dentro del proceso judicial, ya que permite incorporar formalmente el testimonio de la persona afectada y habilita el avance de las investigaciones bajo la órbita de la Justicia.

Con la aprehensión concretada, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que deberá evaluar los elementos reunidos durante las primeras actuaciones y definir las medidas procesales que correspondan.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.



