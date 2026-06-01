Catamarca: intentó ingresar a una vivienda y fue detenido

Un procedimiento llevado adelante por efectivos policiales en la localidad de Saujil, departamento Tinogasta, concluyó con la aprehensión de un joven de 28 años, quien habría intentado ingresar a una vivienda aparentemente con intenciones de cometer un ilícito.

La intervención estuvo a cargo de personal de la Seccional de Fiambalá, que se trasladó hasta esa localidad luego de tomar conocimiento de una situación que involucraba a un vecino y a una persona que presuntamente intentaba acceder a una propiedad privada.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el hecho, el procedimiento se desarrolló en el marco de una actuación preventiva destinada a esclarecer las circunstancias denunciadas y determinar las responsabilidades correspondientes. El operativo permitió identificar y posteriormente aprehender a un sujeto de apellido Carrizo, de 28 años de edad, quien quedó vinculado a los acontecimientos investigados.

El intento de robo

Según los datos aportados por la Policía, el episodio tuvo como escenario una vivienda perteneciente a un joven de 29 años de edad residente en la localidad de Saujil. Las actuaciones indican que Carrizo habría intentado ingresar al inmueble, situación que motivó la intervención de los efectivos policiales.

Si bien las circunstancias concretas del hecho serán materia de investigación judicial, la información oficial señala que la presunta intención del sospechoso habría sido la de cometer un ilícito. Ante esta situación, los efectivos se constituyeron en el lugar para llevar adelante las tareas correspondientes y proceder conforme a las facultades previstas por la ley.

La actuación policial se desarrolló en un contexto que demandó una rápida respuesta operativa para verificar lo sucedido y adoptar las medidas necesarias.

La reacción ante la presencia policial

De acuerdo con el informe oficial, el desarrollo del procedimiento tuvo un nuevo capítulo cuando el sospechoso advirtió la presencia de los efectivos policiales.

Según se indicó, al percatarse de la llegada de los uniformados, el joven habría reaccionado arrojando piedras contra el personal actuante. La situación generó un escenario de tensión durante el procedimiento, obligando a los policías a continuar con las acciones necesarias para controlar el episodio.

Posteriormente, siempre según la información difundida, esta persona habría ingresado a su propia vivienda luego del incidente con los efectivos. Los hechos ocurridos durante esos momentos forman parte de las actuaciones que quedaron incorporadas al expediente correspondiente y que serán evaluadas por la Justicia.

Luego de concretar las actuaciones pertinentes, los efectivos lograron avanzar con el procedimiento que culminó con la aprehensión del joven. Tras ser reducido y puesto bajo custodia, Carrizo fue trasladado desde el lugar de los hechos hasta la dependencia policial correspondiente.

Una vez finalizado el operativo policial, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial.