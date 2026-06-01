Caso Agostina: se conoció el informe preliminar de la autopsia de la menor

La investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado en Córdoba, sumó nuevos elementos a partir de la difusión del informe preliminar de la autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima.

Los primeros estudios forenses permitieron establecer una referencia temporal sobre el momento en que se produjo la muerte. De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, los especialistas determinaron que la adolescente fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

La información surgida de la autopsia constituye uno de los ejes centrales de la investigación, ya que aporta elementos clave para reconstruir las últimas horas de vida de la menor y avanzar en el esclarecimiento de los hechos que derivaron en su muerte.

Lesiones de extrema violencia

Además de precisar el período en el que se habría producido el crimen, los peritos detectaron un daño de gran magnitud en los órganos internos de la víctima.

Según los estudios realizados, las lesiones observadas son compatibles con un ataque de extrema violencia. Este hallazgo se suma a otros elementos relevados durante el examen forense y refuerza la complejidad del caso que investigan las autoridades.

Los especialistas también confirmaron que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento. Esta situación representa una dificultad adicional para los investigadores encargados de analizar los restos y determinar con precisión la dinámica del hecho.

La complejidad de la investigación

Los especialistas que intervienen en la causa advirtieron que el estado de los restos presenta importantes dificultades para avanzar con una evaluación concluyente sobre todas las circunstancias del crimen. Por este motivo, se resolvió solicitar estudios complementarios que permitan obtener mayores precisiones respecto de la mecánica de los hechos y de las condiciones en que se produjo la muerte de la adolescente.

Mientras continúan las tareas periciales, las autoridades también convocaron a la familia de Agostina para comunicarle los primeros resultados obtenidos en la autopsia. La información forense constituye una pieza fundamental dentro de una investigación que continúa en desarrollo y que busca reconstruir de manera precisa lo ocurrido.

El testimonio del remisero

Paralelamente al avance de los estudios periciales, otro elemento relevante para la investigación surgió a partir del testimonio del remisero que trasladó a Agostina antes de que se perdiera contacto con ella.

El conductor relató cuál fue la reacción de la madre de la adolescente cuando le aportó información sobre el destino al que había llevado a su hija. Según contó, luego de describirle al hombre que la había recibido al llegar al lugar, la mujer respondió entre lágrimas: "Ya sé quién es".

De acuerdo con el relato del chofer, la adolescente fue trasladada hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la esperaba Claudio Barrelier, quien permanece como el único detenido por el crimen.

El contacto entre el remisero y la familia se produjo al día siguiente de los hechos. El conductor explicó que reconoció a la adolescente a través de publicaciones realizadas en redes sociales y decidió aportar la información que poseía sobre el viaje realizado.

Cámaras de seguridad y reconstrucción del recorrido

La declaración del remisero adquirió especial relevancia dentro de la investigación debido a que permitió orientar las sospechas hacia el entorno del acusado. Según se informó, ese intercambio se convirtió en un momento determinante para el avance de la causa. A partir de esos datos, los investigadores pudieron profundizar distintas líneas de trabajo relacionadas con el recorrido realizado por la adolescente.

Posteriormente, las cámaras de seguridad aportaron nuevos elementos al expediente. Los registros confirmaron el trayecto realizado por Agostina y mostraron a la menor ingresando a una vivienda junto al sospechoso.

Las imágenes obtenidas se sumaron así a las evidencias reunidas por los investigadores, mientras la causa continúa avanzando con nuevas pericias y estudios destinados a esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba.