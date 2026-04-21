Accidente en Ruta Nacional 60: cuatro personas resultaron heridas

Un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 60, en la zona de Las Salinas, dejó como saldo a cuatro personas heridas que debieron ser asistidas por personal médico. El hecho se registró en un tramo ubicado aproximadamente a 14 kilómetros al sur antes de llegar al límite con la provincia de Córdoba, según indicaron fuentes de Gendarmería.

El vehículo involucrado fue una camioneta Toyota Hilux, color blanca en la que se trasladaban cuatro ocupantes. Todos ellos son de nacionalidad boliviana y se encontraban realizando un viaje desde Bolivia con destino final en Río Gallegos, en el extremo sur del país.

El siniestro generó la intervención inmediata de fuerzas de seguridad y personal sanitario, en un operativo que incluyó asistencia en el lugar y posterior traslado para observación médica.

Intervención de Gendarmería

De acuerdo con la información proporcionada por personal de Gendarmería Nacional, fueron los propios efectivos quienes intervinieron en primera instancia tras el accidente. Luego de constatar la situación, los gendarmes dispusieron el traslado de los ocupantes junto con el vehículo siniestrado hacia el puesto que poseen en la zona de Las Salinas.

Desde ese lugar, se dio aviso a la Policía de Recreo y al personal del Hospital Zonal de Recreo, activando así el protocolo de asistencia para este tipo de घटनos. La coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de salud permitió una respuesta rápida en un área geográfica caracterizada por su distancia de los centros urbanos.

Asistencia médica y traslado al hospital

Los cuatro ocupantes de la camioneta fueron atendidos en el lugar por personal del Hospital Zonal de Recreo, que acudió tras el aviso de las autoridades. Luego de la primera evaluación, se decidió su traslado al nosocomio para una observación más exhaustiva.

Según se informó, ninguno de los heridos presenta riesgo de vida, aunque permanecen bajo control médico para descartar complicaciones derivadas del accidente. Este dato resultó central para dimensionar la gravedad del hecho, que si bien implicó daños y lesiones, no derivó en consecuencias fatales.

Coordinación operativa

El desarrollo del operativo posterior al accidente evidencia la articulación entre distintos organismos en una zona donde las distancias y las condiciones geográficas pueden dificultar la asistencia inmediata. La decisión de trasladar a los accidentados al puesto de Gendarmería en Las Salinas permitió centralizar la atención y coordinar la llegada de los equipos médicos.

Posteriormente, la intervención del hospital zonal garantizó la continuidad de la atención sanitaria, trasladando a los heridos para su evaluación en un entorno más adecuado. Este esquema de actuación resultó clave para asegurar una respuesta ordenada ante el siniestro.