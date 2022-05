Accidente de tránsito entre un auto y una camioneta en Caseros y Rojas

Según informan fuentes policiales, durante la siesta de este jueves, a las 15 horas, dos vehículos protagonizaron un accidente en Caseros y Rojas.

Un Renault Sandero de color negro conducido por Yañez Jessica (41) colisionó contra una Camioneta Ford Ranger gris que era conducida por Villagra Rafael Eduardo (69)

Los uniformados de la Comisaría cuarta se presentaron en el lugar.

Yañez Jessica circulaba con su Renault Sandero negro por la calle Rojas en sentido este a oeste cuando impactó contra la Camioneta Ford Ranger gris de Villagra, quien circulaba por la Caseros en sentido sur a norte.

Inmediatamente se solicitó la presencia de la unidad del SAME que llegó a los pocos minutos a cargo del Dr. Quevedo quien, una vez que atendió a Yañez, señaló que no era necesario trasladarla puesto que no presentaba lesiones serias.

De este modo, se constató que sólo se produjeron daños materiales tras el accidente.