Accidente vial en el acceso oeste a Los Altos

Un accidente vial se registró este lunes sobre la Ruta Nacional 64, a la altura del acceso oeste a la localidad de Los Altos, según informó Vialidad Nacional. El hecho involucró a una camioneta que colisionó contra un animal, situación que motivó un llamado a la precaución para todos los conductores que circulan por ese sector.

De acuerdo con la información suministrada por el organismo nacional, el siniestro ocurrió sobre uno de los principales corredores viales de la región, donde personal policial y otros equipos trabajan en el lugar para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Hasta el momento, la información oficial difundida se limita a confirmar que el accidente fue consecuencia del impacto entre el vehículo y un animal que se encontraba sobre la calzada. No se brindaron detalles adicionales respecto de las circunstancias en que ocurrió la colisión ni sobre las consecuencias derivadas del hecho.

Pedido de máxima precaución para los conductores

Tras el accidente, Vialidad Nacional emitió una recomendación dirigida a los usuarios de la Ruta Nacional 64, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes mientras continúan las tareas en el lugar.

El organismo solicitó a quienes deban circular por el acceso oeste a Los Altos hacerlo con suma precaución, prestando especial atención a las condiciones del tránsito y al operativo desplegado en el sector.

Asimismo, pidió reducir la velocidad y respetar las señales preventivas instaladas en la zona, además de seguir las indicaciones impartidas por el personal policial que interviene en el operativo.