Finalizó con éxito el I Curso Provincial de Formación en Operaciones con Drones

Con la presencia del secretario de Seguridad, Gastón Venturini, se realizó el acto de clausura del "I Curso Provincial de Formación y Adiestramiento en Operaciones con Aeronaves Piloteadas a Distancia - R.P.A.", organizado por la División Drones de la Policía de la Provincia.

La capacitación se desarrolló entre el 29 de junio y el 03 de julio en la base del SAE-911 y en el Polideportivo Policial, ubicado sobre Ruta Nacional N° 38.

Acompañaron en la ceremonia, el jefe de Policía, Crio Gral (RE) Marcos Herrera, el sub jefe de Policía, Crio Gral Omar Seiler, el Inspector de Policía, Crio Gral Sebastián Carrizo, el director del Comando Radioeléctrico-SAE 911 Crio Gral Víctor Gabriel Mena, el jefe de la Unidad Regional Nº1, Crio Gral Claudio Barrios, el director del IES Policial e Institutos Policiales Crio My. David León Moreno, la directora de Coordinación Institucional, Laura Martínez, el jefe de la División Drones, el subcomisario Martín Leguizamón, representantes del SPP, entre otras autoridades.

Formación federal y especializada

Cabe destacar que un total de 20 efectivos policiales completaron el curso, con la participación de personal de Unidades Regionales y Jefaturas de Zona del interior provincial (Pomán, Santa María, Tinogasta, Belén, Santa Rosa), así como de distintas Direcciones de la Policía, Secretaría de Seguridad, Servicio Penitenciario Provincial, Dirección de Lucha Contra Incendios Forestales y Comando Radioeléctrico. La instrucción estuvo a cargo de personal técnico civil y pilotos de la División Drones.

Más tecnología

El curso, tuvo como objetivo capacitar al personal en el uso seguro, eficiente y profesional de los Sistemas R.P.A., comúnmente denominados drones, fortaleciendo las capacidades institucionales para la ejecución de tareas de vigilancia área, patrullaje preventivo, control perimetral, monitoreo de eventos de interés policial, búsqueda y localización de personas, gestión de emergencias, relevamiento de información operativa y apoyo a procedimientos de seguridad pública, contribuyendo a la modernización tecnológica y la optimización de recursos.

Contenidos

La formación abordó contenidos teóricos, técnicos, normativos y prácticos, en cumplimiento con el procedimiento de la Administración Nacional de Aviación Civil, A.N.A.C.

Se enfocó en el desarrollo de competencias para la planificación, operación y gestión de misiones aéreas aplicadas a la prevención, vigilancia y respuesta ante situaciones de riesgo.

"Seguimos capacitando"

En su alocución, el secretario de Seguridad manifestó que "me pone contento la culminación de un nuevo curso porque seguimos capacitando y profesionalizando. Resaltó además que "los drones y la certificación para poder operarlos, es tecnología al servicio de la comunidad. Es una herramienta indispensable que permite prevenir delitos, realizar operativos de seguridad vial, buscar personas, trabajar en operativos donde hay concurrencia de personas, y por sobre todo, protegiendo la integridad física de los hombres y mujeres que integran nuestras fuerzas de seguridad".

También destacó que "es importante que los cursantes sean de distintas jurisdicciones de nuestra provincia, esto se traduce, que la inversión que estamos haciendo en modernización se realiza a lo largo y ancho de la geografía catamarqueña. Con este curso, federalizamos la tecnología y fortalecemos las capacidades operativas de nuestra Policía en toda la provincia", señaló el funcionario.

Seguidamente, los veinte cursantes recibieron su certificado correspondiente y un pin, por haber participado del importante curso, organizado por la División Drones de la Policía.

También fueron reconocidos los instructores que impartieron sus conocimientos teóricos y prácticos en la capacitación.