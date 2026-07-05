Marcelo Porcel pidió ser juzgado por un jurado popular en la causa por abuso sexual de menores

El empresario Marcelo Porcel solicitó que la causa en la que está procesado por presuntos abusos sexuales contra menores alumnos del Colegio Palermo Chico sea juzgada mediante un juicio por jurados.

El planteo fue presentado por su defensa ante el juez Carlos Bruniard, apenas una semana después de que la fiscalía y la querella solicitaran la elevación del expediente a juicio oral.

En el escrito, el abogado Roberto Rallín pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y solicitó que la causa pase a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que sea tramitada bajo la modalidad de juicio por jurados, sistema que actualmente no está reglamentado en el ámbito de la Justicia nacional, donde se desarrolla el expediente.

Porcel fue procesado como presunto autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores de edad por hechos reiterados que, según la acusación, tuvieron como víctimas a diez adolescentes de 13 años, compañeros de colegio de sus hijos.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó su procesamiento y dispuso medidas como la colocación de una tobillera electrónica y la extracción de material genético, aunque rechazó el pedido de prisión preventiva.

Los testimonios incorporados a la causa

La investigación se apoya, entre otras pruebas, en las declaraciones de las presuntas víctimas realizadas en Cámara Gesell. Según esos testimonios, los encuentros se desarrollaban en distintos inmuebles vinculados al empresario, entre ellos un departamento en la Torre Le Parc, otro ubicado frente a ese edificio y una oficina en Retiro.

De acuerdo con la acusación, las reuniones comenzaban como encuentros sociales en los que Porcel ofrecía bebidas alcohólicas e incentivaba a los adolescentes a participar en desafíos de consumo de alcohol a cambio de dinero. Los denunciantes también señalaron que el empresario realizaba transferencias a billeteras virtuales para que efectuaran apuestas online y relataron otros episodios que forman parte de la investigación judicial.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron el teléfono celular de Porcel, en el que encontraron imágenes de contenido sexual. Entre el material incorporado al expediente figuran capturas de videos obtenidos de una cámara de seguridad instalada en el baño de una de las propiedades investigadas.

Ahora será el juez quien deberá resolver el planteo de la defensa y definir si la causa continúa su trámite hacia el juicio oral en la Justicia nacional o si hace lugar al pedido para que sea remitida al fuero porteño.