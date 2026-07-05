Catamarca: detuvieron a un hombre acusado de mantener cautiva y golpear a su pareja

Un hombre de 32 años fue detenido este domingo en la ciudad Capital, acusado de haber mantenido cautiva a su pareja y de agredirla físicamente en un grave episodio de violencia de género.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13:25, cuando efectivos de la Comisaría Sexta se dirigieron a un domicilio ubicado sobre calle Intendente Aparicio Vildoza al 1.800, donde concretaron la aprehensión del sospechoso.

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue señalado por haber mantenido encerrada contra su voluntad a una mujer mayor de edad dentro de una vivienda, para posteriormente atacarla físicamente.

Tras el procedimiento, la víctima fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 6, mientras que el acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que impartió las medidas judiciales a seguir.

Las autoridades recordaron que las personas que sean víctimas de violencia familiar o de género, o quienes conozcan situaciones de este tipo, pueden comunicarse de manera gratuita con la Línea 144 o con el 911, servicios de atención disponibles las 24 horas, durante todo el año.