Adolescente embarazada de seis meses fue internada tras ser agredida por su pareja

Un nuevo episodio de violencia de género conmocionó en las últimas horas luego de que una adolescente embarazada de seis meses tuviera que ser internada tras sufrir una presunta golpiza por parte de su pareja. El hecho derivó en la intervención policial, asistencia médica de urgencia y la posterior aprehensión de un joven de 18 años señalado como autor de la agresión.

De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría de Villa Dolores llegaron hasta el Hospital Dermidio Herrera luego de tomar conocimiento de la situación. En ese lugar procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien momentos antes había sido sindicado de haber agredido físicamente a su pareja, una adolescente de 16 años de edad que cursa un embarazo de seis meses.

La gravedad del cuadro obligó a una rápida intervención médica. La joven fue asistida inicialmente por profesionales del SAME y, posteriormente, trasladada a un centro de mayor complejidad para recibir una atención más especializada debido a su estado de gestación.

La intervención policial y médica

Según se informó, el procedimiento se desarrolló en las últimas horas y tuvo como punto central el Hospital Dermidio Herrera, donde la Policía avanzó con la aprehensión del acusado. El joven de 18 años fue trasladado posteriormente a la dependencia policial correspondiente, mientras avanzaban las actuaciones judiciales vinculadas al caso.

En paralelo, la adolescente recibió asistencia inmediata por parte de facultativos médicos, quienes evaluaron su estado de salud luego de la agresión denunciada. Debido a que la víctima cursa un embarazo de seis meses, las autoridades sanitarias resolvieron derivarla a la Maternidad Provincial 25 de Mayo.

El caso generó la intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que tomó conocimiento de lo ocurrido y quedó a cargo de las actuaciones judiciales correspondientes. El traslado del acusado a la seccional formó parte de las actuaciones iniciales llevadas adelante por la Policía luego de la denuncia y de la atención brindada a la adolescente.

En tanto, la situación sanitaria de la joven motivó un seguimiento especial debido al embarazo en curso y a las lesiones sufridas tras la presunta agresión.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

