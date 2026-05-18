Imputaron y quedó detenido el "boquetero" que robó en el corralón San Javier

El fiscal de Instrucción N°9, Jonathan Felsztyna, del Distrito Sur, solicitó formalmente la audiencia de control de detención de Ramón Ponce, imputado por el delito de "robo simple en calidad de coautor". La medida fue confirmada por la jueza de Control de Garantías N°2, Cecilia Mas Saadi, quien escuchó los argumentos de las partes involucradas antes de resolver sobre la continuidad de la detención.

Durante la indagatoria, Ponce contó con la asistencia de un abogado particular y se abstuvo de declarar, decisión que fue respetada por el fiscal. En paralelo, el equipo de Felsztyna solicitó la planilla de antecedentes del imputado, con el objetivo de completar la investigación y evaluar la conducta delictiva en el contexto legal correspondiente.

La audiencia reflejó la coordinación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial: la jueza decidió confirmar la detención en esta instancia, asegurando la continuidad del proceso penal mientras se recaban más pruebas y se identifica al segundo implicado, aún no individualizado.

El hecho delictivo

El episodio ocurrió el 14 de mayo, minutos antes de las 6:18, en un comercio ubicado en avenida Los Minerales y avenida Bicentenario, en la zona sur de la capital. El establecimiento es propiedad de Javier Galán, diputado provincial del MID.

Según la imputación, Ramón Ponce ingresó al comercio acompañado de otro hombre aún no identificado. Para perpetrar el robo, ambos realizaron un boquete en una de las paredes del local, lo que les permitió acceder al interior sin usar la entrada principal.

Una vez dentro, los acusados se habrían apoderado de herramientas y dinero en efectivo, sumando un monto aproximado de 85 mil pesos. Posteriormente, se dieron a la fuga por el mismo boquete que utilizaron para ingresar, evidenciando cierta planificación y conocimiento del lugar, aunque el hecho aún se encuentra bajo investigación para establecer todos los detalles y responsabilidades.

Calificación legal y procedimiento

La conducta atribuida a Ramón Ponce fue calificada provisoriamente como "robo simple en calidad de coautor", tipificación que determina las características legales del caso y orienta la investigación sobre la participación delictiva de cada implicado.

El fiscal Felsztyna fundamentó la solicitud de control de detención en la necesidad de asegurar la presencia del imputado durante las diligencias, evitando que el proceso se vea entorpecido y garantizando la correcta aplicación de la ley. La jueza Mas Saadi, al confirmar la medida, subrayó la importancia de resguardar el procedimiento judicial y la investigación en curso.

El caso mantiene abiertas diversas líneas de investigación, especialmente en lo que respecta a la identificación del segundo participante y la recuperación del dinero y herramientas sustraídas, mientras la justicia avanza en el análisis de antecedentes y eventuales vínculos con delitos previos.