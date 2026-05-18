Denunció un violento robo de bicicleta, pero la había vendido y no era de suya

Un episodio que comenzó con la denuncia de un supuesto violento robo terminó derivando en una investigación que permitió descubrir una presunta falsa denuncia y recuperar una bicicleta que habría sido vendida irregularmente. El hecho tuvo como punto de partida una presentación realizada en la Unidad Judicial N° 9 por un hombre de 33 años, quien manifestó haber sido víctima de un ilícito mientras circulaba en bicicleta.

Según la denuncia inicial, el hombre aseguró que dos sujetos lo habían interceptado y agredido físicamente con el objetivo de apoderarse del rodado en el que se desplazaba. El relato daba cuenta de un ataque violento y del robo de una bicicleta marca Venzo, rodado 29, de color negro.

A partir de esa presentación judicial se activaron tareas investigativas que quedaron a cargo de efectivos de la División Investigaciones de la Policía, quienes trabajaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación.

La denuncia que inició la investigación

La gravedad de los hechos denunciados motivó el inicio de averiguaciones por parte del personal policial, que avanzó con distintas tareas investigativas orientadas a reconstruir el episodio y localizar el rodado denunciado como robado. Con el correr de las horas, los investigadores comenzaron a reunir elementos que pusieron en duda la versión inicial aportada por el denunciante.

Como parte de las tareas ordenadas en el marco de la causa, efectivos de la División Investigaciones concretaron un registro domiciliario en una vivienda ubicada en la Manzana "G" del barrio San Antonio Sur.

Durante el procedimiento, los policías lograron recuperar una bicicleta marca Venzo, rodado 29 color negro. El rodado quedó inmediatamente en calidad de secuestro y a disposición de la Justicia, mientras continuaban las actuaciones judiciales y las averiguaciones en torno al origen real del hecho denunciado.

La recuperación de la bicicleta representó un punto clave dentro de la investigación, ya que permitió avanzar sobre las circunstancias en las que el rodado había llegado hasta ese domicilio.

La hipótesis que cambió el caso

De acuerdo con lo establecido posteriormente por los investigadores, el supuesto robo denunciado nunca habría ocurrido. Las averiguaciones realizadas permitieron determinar que el hombre habría fingido el ilícito y que, en realidad, había vendido la bicicleta.

Además, la investigación reveló otro elemento central dentro del expediente: el rodado no sería propiedad del denunciante, sino de su cuñado. Con esos datos, la causa tomó un giro completamente distinto al planteado en la denuncia original. Lo que inicialmente fue presentado como un asalto violento pasó a ser investigado como una presunta falsa denuncia vinculada a la venta de un bien ajeno.

Los efectivos policiales pusieron inmediatamente en conocimiento de esta situación a la Fiscalía interviniente, que quedó a cargo de evaluar las medidas judiciales correspondientes. El esclarecimiento del caso se produjo tras una serie de averiguaciones practicadas por personal de la División Investigaciones de la Policía, que trabajó bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación.

La situación judicial

Con la bicicleta secuestrada y la nueva hipótesis incorporada al expediente, la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación quedó a cargo de continuar con la investigación judicial del caso.

Por el momento, la Justicia deberá avanzar sobre las circunstancias vinculadas a la presunta falsa denuncia y sobre la situación derivada de la venta de una bicicleta que, según se estableció durante la investigación, pertenecería al cuñado del denunciante.