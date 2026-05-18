Grave vuelco en la Cuesta del Totoral: falleció el chofer del camión siniestrado

Un grave siniestro vial registrado este lunes en la Ruta Nacional 38 obligó a las autoridades a emitir una advertencia urgente para quienes transiten por la zona de la Cuesta del Totoral. El hecho ocurrió tras el vuelco de un camión en un tramo comprendido aproximadamente entre los kilómetros 649 y 650, donde trabajan distintos organismos de emergencia y seguridad.

La información fue difundida oficialmente por Vialidad Nacional, organismo que solicitó al momento del siniestro alrededor del mediodía, que los conductores debían circular con extrema precaución y respetar las señales preventivas instaladas en el sector afectado. Según se indicó, el episodio tuvo lugar en una zona de compleja circulación vehicular debido a las características geográficas de la Cuesta del Totoral, uno de los tramos de montaña más transitados de la Ruta Nacional 38.

Tras producirse el vuelco del camión, se activó un operativo de asistencia y control en el área afectada. En el lugar comenzaron a trabajar efectivos policiales, mientras también se dirigían ambulancias del SAME y peritos de la Dirección General de Criminalística.

Alrededor de 17.30 hs, se confirmó que lamentablemente el conductor del camión, de quien aún no se comunicó la identidad, perdió la vida como consecuencia de la gravedad del siniestro y las lesiones sufridas.

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