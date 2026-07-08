Agostina Vega hoy cumpliría 15 años: el emotivo video de su padre

Este día tiene un profundo significado para la familia de Agostina Vega, la adolescente asesinada en la provincia de Córdoba, ya que hoy cumpliría 15 años. En medio del avance de la investigación judicial, la fecha estuvo marcada por un emotivo homenaje impulsado por su padre y por la realización de una misa destinada a mantener vigente el pedido de justicia por el crimen.

El aniversario de su nacimiento volvió a colocar en primer plano el recuerdo de la adolescente y el reclamo para que la causa continúe avanzando. La conmemoración estuvo acompañada por un mensaje cargado de emoción por parte de su padre, Gabriel Vega, quien decidió homenajear a su hija mediante un video elaborado especialmente para la ocasión.

La jornada también quedó atravesada por una convocatoria religiosa que busca mantener vivo el reclamo de justicia mientras la investigación judicial sigue su curso.

El video que compartió su padre

El homenaje preparado por Gabriel Vega comienza con una frase que resume el sentido del recuerdo dedicado a su hija. "Tus 15 años siempre serán recordados", expresa el mensaje con el que se inicia el video difundido por el padre de Agostina. El material audiovisual tiene una duración cercana a los cinco minutos y reúne distintas imágenes de la adolescente, tanto sola como acompañada por integrantes de su familia.

A través de esa recopilación de fotografías, el homenaje busca recordar a Agostina en una fecha que habría representado uno de los momentos más importantes de su vida.

𝐂𝐀𝐑𝐓𝐀 𝐀𝐁𝐈𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐏𝐀 𝐃𝐄 𝐀𝐆𝐎𝐒𝐓𝐈𝐍𝐀 𝐕𝐄𝐆𝐀: "𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐍𝐎 𝐄𝐒 𝐔𝐍 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐎, 𝐒𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐓𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐄𝐌𝐈𝐂𝐈𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐌𝐈 𝐇𝐈𝐉𝐀"



Buenos Aires, 3 julio (NA) - Gabriel Vega, el papá de Agostina Vega, la adolescente asesinada hace más de... pic.twitter.com/UxbXzTh4bh — Noticias Argentinas (@NAagencia) July 8, 2026

El video constituye uno de los gestos con los que su familia decidió recordar el cumpleaños número quince de la adolescente mientras continúa el proceso judicial por su asesinato.

Junto con la difusión del video, también se anunció la realización de una misa para continuar con el pedido de justicia. La convocatoria se suma a las acciones impulsadas por la familia en el marco de la investigación y tiene como objetivo mantener presente el reclamo para que el proceso judicial llegue a su conclusión.

De esta manera, el recuerdo por los 15 años de Agostina quedó acompañado por una nueva manifestación vinculada al pedido de justicia que sostiene su entorno desde el inicio de la causa.

La declaración de Gabriel Vega

En el marco de la causa, Gabriel Vega también difundió un mensaje en el que hizo referencia a la exposición pública que tuvo el caso y a distintas afirmaciones realizadas sobre su persona.

En ese texto expresó: "Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que este sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece".

Con esas palabras, el padre de la adolescente señaló que su prioridad continúa siendo colaborar con la Justicia y contribuir al esclarecimiento de los hechos, al tiempo que destacó el respeto por la memoria de su hija.

Los detenidos en la investigación

La investigación por el asesinato de Agostina Vega tiene hasta el momento cuatro personas detenidas, sobre quienes pesan distintas imputaciones dentro del expediente judicial.

Los acusados son:

Claudio Barrelier.

Osvaldo Fassetta.

Soledad Andreani.

Marianela Palmero.

De acuerdo con la información de la causa, Claudio Barrelier está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado. En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero permanecen detenidos acusados por encubrimiento agravado.