Golpe al narcotráfico: detuvieron a "una mula" en Catamarca con más de un kilo de cocaína

En un nuevo procedimiento contra el narcotráfico, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia lograron el secuestro de más de un kilo de cocaína y la detención de una mujer durante un operativo desarrollado en un puesto caminero del departamento Valle Viejo.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche de ayer, cuando personal de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas, llevaba adelante un control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en jurisdicción del departamento Valle Viejo.

En ese contexto, los efectivos procedieron a controlar un colectivo de larga distancia, en el marco de las tareas preventivas que se desarrollaban en el lugar.

La inspección del equipaje permitió detectar la sustancia estupefaciente

Durante la inspección del equipaje perteneciente a una mujer de 30 años de edad, de nacionalidad boliviana, los policías encontraron en el interior de una mochila un total de 78 cápsulas de plástico que contenían una sustancia tipo polvo de color blanco.

El material hallado fue sometido a la prueba de campo correspondiente, cuyo resultado determinó que se trataría de 910 gramos de cocaína.

Como consecuencia del procedimiento, las autoridades dispusieron el secuestro de la sustancia estupefaciente, así como también de un teléfono celular y documentación varia, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía y del Juzgado Federal, organismos que intervienen en la causa.

Estudios médicos confirmaron la presencia de más cápsulas en su organismo

Tras el hallazgo realizado en el equipaje, la mujer fue sometida a estudios médicos, mediante los cuales se detectó que poseía elementos extraños en su cuerpo.

Ante esa situación, intervinieron facultativos médicos, quienes asistieron a la mujer durante el procedimiento sanitario. Como resultado de esa intervención, la detenida expulsó, hasta el momento, un total de once cápsulas que contenían 130 gramos de la misma sustancia estupefaciente.

Ese nuevo material también fue incautado por las autoridades, sumándose al secuestro efectuado inicialmente durante la inspección del equipaje.

Más de un kilogramo de cocaína secuestrado

Con el procedimiento desarrollado en el puesto caminero El Portezuelo, el total de droga secuestrada supera un kilogramo de cocaína, considerando tanto la sustancia encontrada dentro de la mochila como la posteriormente expulsada por la mujer durante la intervención médica.

Detalle del procedimiento:

Lugar: Puesto caminero El Portezuelo.

Puesto caminero El Portezuelo. Ubicación: Ruta Nacional N° 38, departamento Valle Viejo.

Ruta Nacional N° 38, departamento Valle Viejo. Dependencia interviniente: Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. División participante: División Canes Antinarcóticos.

División Canes Antinarcóticos. Vehículo controlado: Colectivo de larga distancia.

Colectivo de larga distancia. Persona detenida: Mujer de 30 años, de nacionalidad boliviana.

Mujer de 30 años, de nacionalidad boliviana. Droga hallada en la mochila: 78 cápsulas con 910 gramos de cocaína .

78 cápsulas con . Droga expulsada durante la asistencia médica: 11 cápsulas con 130 gramos de cocaína .

11 cápsulas con . Elementos secuestrados: Cocaína, un teléfono celular y documentación varia.

Cocaína, un teléfono celular y documentación varia. Autoridades judiciales intervinientes: Fiscalía y Juzgado Federal.

La mujer permanece detenida bajo monitoreo médico

Finalmente, la mujer fue detenida y permanece internada bajo monitoreo médico, debido a que, según se informó, aún tendría más cápsulas en su estómago.

Mientras continúa la asistencia sanitaria para preservar su estado de salud y verificar la eventual expulsión de nuevos elementos, desde la Justicia interviniente se indicaron las medidas a seguir en el marco de la investigación abierta tras el procedimiento realizado por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

El operativo desarrollado en el puesto caminero El Portezuelo permitió concretar el secuestro de más de un kilogramo de cocaína, además de otros elementos de interés para la causa, y culminó con la detención de la mujer involucrada, quien continúa internada bajo control médico mientras avanzan las actuaciones judiciales dispuestas por la Fiscalía y el Juzgado Federal.