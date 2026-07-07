Arrestan a un hombre en Catamarca por una causa de abuso sexual

En la tarde de este martes, a las 19:00 horas, y bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en esa ciudad del departamento homónimo, procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 47 años de edad, por el supuesto delito de abuso sexual.
Situación del detenido
Tras el procedimiento, esta persona quedó alojada en la dependencia policial y a disposición de la Justicia interviniente.
Datos del procedimiento
- Día: martes.
- Hora: 19:00.
- Intervención: Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.
- Dependencia actuante: Comisaría Departamental Santa María.
- Lugar: ciudad de Santa María, departamento homónimo.
- Persona arrestada: hombre de 47 años.
- Medida: arresto en averiguación del hecho.
- Supuesto delito: abuso sexual.
- Situación actual: alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia interviniente.