Arrestan a un hombre en Catamarca por una causa de abuso sexual

En la tarde de este martes, a las 19:00 horas, y bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, en esa ciudad del departamento homónimo, procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 47 años de edad, por el supuesto delito de abuso sexual.

Situación del detenido

Tras el procedimiento, esta persona quedó alojada en la dependencia policial y a disposición de la Justicia interviniente.

Datos del procedimiento