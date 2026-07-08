Caso Maradona: tres custodios declararán este miércoles en el juicio por la muerte del astro

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este miércoles con una nueva jornada de declaraciones en la que prestarán testimonio tres de los custodios que acompañaron al exfutbolista durante la internación domiciliaria que cumplía en el partido bonaerense de Tigre antes de su fallecimiento.

De acuerdo con fuentes del caso citadas por la Agencia Noticias Argentinas, los convocados para esta audiencia son Julio Soria, Marcelo "Chori" Domínguez y Julio César Coria, una de las personas cuya participación ya había adquirido especial relevancia durante el primer juicio debido a su posterior detención por presunto falso testimonio.

La expectativa sobre estas declaraciones radica en que los tres custodios integraban el entorno que acompañaba a Maradona durante los días previos a su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en la vivienda ubicada en Benavídez, donde el exjugador cumplía con el régimen de internación domiciliaria.

El antecedente de Julio César Coria

Entre los tres testigos citados, la atención vuelve a centrarse en Julio César Coria, quien durante el primer juicio fue detenido por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 3 de San Isidro. Ese tribunal estaba integrado por Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y la jueza destituida Julieta Makintach, quien fue protagonista del documental Justicia Divina.

El jefe de seguridad del exfutbolista fue arrestado el 25 de marzo luego de brindar una declaración que, según se expuso en ese momento, incorporó un dato que nunca había mencionado anteriormente.

Durante su testimonio afirmó haber observado a la psiquiatra Agustina Cosachov realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre Maradona, una circunstancia que no había sido relatada en declaraciones previas y que motivó cuestionamientos durante el desarrollo del proceso judicial.

Las contradicciones señaladas por la fiscalía

Además de esa afirmación, Coria también negó haber mantenido conversaciones telefónicas con el neurocirujano Leopoldo Luque, otro de los imputados en la causa. Sin embargo, durante aquella audiencia, el fiscal Patricio Ferrari sostuvo que existían registros que indicaban que el custodio había mantenido comunicaciones con Luque tanto en los días previos al fallecimiento de Maradona como durante junio de 2020.

Esas presuntas contradicciones fueron uno de los fundamentos que derivaron en la decisión judicial de detener a Coria por el supuesto delito de falso testimonio.

Otro de los aspectos que ubica al custodio como un testigo relevante es que fue la persona que le practicó respiración boca a boca a Diego Maradona el día de su fallecimiento.

Los imputados en la causa

El proceso judicial continúa avanzando con siete personas imputadas por el supuesto delito de homicidio simple con dolo eventual en relación con la muerte del exentrenador de Deportivo Mandiyú, Racing y la Selección argentina.

Los acusados son:

Leopoldo Luque , neurocirujano.

, neurocirujano. Agustina Cosachov , psiquiatra.

, psiquiatra. Carlos Díaz , psicólogo.

, psicólogo. Ricardo Almirón , enfermero.

, enfermero. Mariano Perroni , coordinador del equipo de enfermería.

, coordinador del equipo de enfermería. Pedro Di Spagna , médico clínico.

, médico clínico. Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

Cada uno de ellos afronta el proceso judicial en el que se busca determinar las responsabilidades penales vinculadas con la atención médica brindada durante la internación domiciliaria de Maradona.

El proceso pendiente para la enfermera Dahiana Madrid

Mientras continúa el desarrollo de este juicio, la situación procesal de la enfermera Dahiana Gisela Madrid sigue un camino diferente. Madrid enfrentará un juicio por jurados populares, aunque ese proceso permanece demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.

Esa circunstancia mantiene suspendido el avance de ese expediente hasta que se resuelva la situación planteada respecto de la magistrada.

Una audiencia con testimonios clave

La declaración de Julio Soria, Marcelo "Chori" Domínguez y Julio César Coria constituirá uno de los ejes de la nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

En especial, el testimonio de Coria vuelve a generar expectativa debido a los antecedentes registrados durante el primer proceso judicial, cuando sus manifestaciones sobre las maniobras de reanimación realizadas por Agustina Cosachov y la posterior controversia sobre sus comunicaciones con Leopoldo Luque derivaron en su detención por presunto falso testimonio.

Con estas nuevas declaraciones, el juicio sumará nuevos elementos testimoniales en el proceso que intenta esclarecer las circunstancias que rodearon la atención de Maradona durante su internación domiciliaria y determinar las eventuales responsabilidades de los profesionales y personas imputadas en la causa.