La Justicia agravó este lunes la imputación contra Martín Roberto Díaz, el profesor de rugby que se encuentra detenido por propinar una salvaje golpiza a un hombre en una pizzería del barrio Docta, en la ciudad de Córdoba.

El implicado estaba acusado de los delitos de lesiones leves y amenazas, y ahora la Fiscalía UTI 22, a cargo de Paula Bruera, modificó la calificación legal a lesiones graves, amenazas y violación de domicilio.

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, cuando el sujeto atacó al médico Mauro Sampietro, a quien acusó de "mirar" a su esposa en el comercio, donde le dio cerca de diez trompadas. En el hospital se confirmó que la víctima tiene fractura del piso de la órbita y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

Díaz fue apartado de manera inmediata por el Club Universitario de Córdoba, institución que también dispuso "su suspensión en calidad de socio", medida que se mantendrá "hasta tanto haya una resolución judicial sobre los hechos".

El abogado de Sampietro, Nicolás Villafañe, consignó que se incorporará al expediente un antecedente ocurrido en 2024. El rugbier protagonizó una discusión de tránsito que derivó en su arresto por lesiones graves.