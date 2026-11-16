Así fue el operativo de seguridad en el Bicentenario por el partido entre Tesorieri y Villa Cubas

La Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Policía de Catamarca, desplegó un operativo especial durante el partido disputado este domingo entre Tesorieri y Villa Cubas, en las instalaciones del Estadio Bicentenario. El procedimiento contó con la participación de distintos grupos especiales y áreas de la fuerza policial, que desarrollaron tareas de prevención, control y acompañamiento durante toda la jornada deportiva.

El dispositivo fue organizado con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad en el marco de la realización del encuentro futbolístico, contemplando tanto los controles en los accesos como las tareas de vigilancia dentro del esquema operativo establecido para el evento.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se desarrolló sin incidentes de magnitud, aunque durante su implementación se registraron dos intervenciones policiales que requirieron actuaciones específicas por parte de los efectivos y de las autoridades correspondientes.

La presencia de diferentes unidades policiales y grupos especiales formó parte de una planificación destinada a cubrir las distintas instancias del espectáculo deportivo, desde el ingreso de los asistentes hasta la finalización del partido y el posterior despeje del estadio y sus inmediaciones.

Dos intervenciones durante el procedimiento policial

En el marco del operativo de seguridad se produjeron dos actuaciones diferenciadas. La primera estuvo relacionada con un simpatizante que fue detenido por personal policial debido a una infracción al Código de Faltas.

Esta intervención quedó encuadrada dentro de las acciones de control realizadas durante el desarrollo del encuentro, en el contexto de las tareas preventivas dispuestas para mantener el orden y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

La segunda actuación se originó a partir de los controles implementados mediante el Programa Nacional Tribuna Segura, herramienta utilizada para detectar situaciones que requieren la intervención de las autoridades judiciales y de seguridad.

A través de este sistema se identificó una alerta correspondiente a una persona que registraba un pedido de captura judicial. Una vez detectada la situación, se dio intervención a las autoridades correspondientes y posteriormente la persona fue trasladada a la Comisaría Tercera, donde quedó a disposición de las actuaciones pertinentes.

Este procedimiento permitió identificar una situación judicial pendiente durante los controles efectuados en el marco del encuentro deportivo. La detección se produjo mediante los mecanismos previstos por el programa nacional, que formó parte del esquema de seguridad implementado en el estadio.

Tribuna Segura: controles en los accesos al Estadio Bicentenario

El operativo correspondiente al Programa Nacional Tribuna Segura estuvo a cargo de inspectores del Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte (Co.Pro.S.E.D.), quienes contaron con la colaboración de cadetes de la Policía de Catamarca.

El trabajo conjunto se concentró en los controles previstos en los accesos al estadio, donde se llevaron adelante las verificaciones correspondientes para detectar posibles alertas y situaciones que requirieran la intervención de las autoridades.

La participación de los inspectores del Co.Pro.S.E.D. y de los cadetes policiales permitió desarrollar las tareas específicas contempladas dentro del programa, integrándolas al dispositivo general dispuesto para el partido entre Tesorieri y Villa Cubas.

En este contexto, la detección de la persona con pedido de captura judicial constituyó una de las actuaciones destacadas de la jornada, al surgir directamente de los controles realizados mediante Tribuna Segura.

El programa, coordinado en el ámbito provincial por el Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte, formó parte de las medidas implementadas para reforzar la prevención y los mecanismos de identificación durante el ingreso de los asistentes a los espectáculos futbolísticos.

Participación de grupos especiales y unidades policiales

El esquema de seguridad dispuesto para el encuentro incluyó la presencia de diferentes grupos especiales y unidades de la Policía de Catamarca. Los efectivos tuvieron a su cargo distintas funciones relacionadas con la prevención, el control y el acompañamiento durante el desarrollo del partido.

La intervención de las distintas áreas de la fuerza permitió organizar un dispositivo que contempló las diferentes instancias del evento deportivo. Las tareas no se limitaron exclusivamente a los accesos, sino que formaron parte de un despliegue general destinado a acompañar el desarrollo del encuentro y atender las situaciones que pudieran presentarse.

La coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Policía provincial y los organismos vinculados con la seguridad deportiva constituyó un componente central del procedimiento.

En ese marco, las dos intervenciones registradas fueron abordadas mediante los mecanismos correspondientes: por un lado, la actuación ante la infracción al Código de Faltas y, por otro, la detección de una alerta judicial a través del sistema Tribuna Segura, que derivó en el traslado de la persona involucrada a la Comisaría Tercera.

Despeje del estadio sin incidentes

Una vez concluido el partido entre Tesorieri y Villa Cubas, el operativo continuó con las tareas destinadas al despeje del Estadio Bicentenario y de sus inmediaciones.

Según se informó, esta última instancia se desarrolló sin incidentes, al igual que el balance general del dispositivo, que no registró situaciones de magnitud durante la jornada.

De esta manera, el procedimiento de seguridad dispuesto por la Secretaría de Seguridad y la Policía de Catamarca concluyó con dos intervenciones puntuales y sin inconvenientes de gravedad en el desarrollo general del encuentro.

El despliegue incluyó la participación de grupos especiales, unidades policiales, inspectores del Co.Pro.S.E.D. y cadetes de la fuerza, además de los controles efectuados en los accesos mediante el Programa Nacional Tribuna Segura.

Las actuaciones registradas durante el partido estuvieron vinculadas con una infracción al Código de Faltas y con la identificación de una persona que tenía un pedido de captura judicial. Finalmente, el despeje del estadio y de las zonas cercanas se completó sin incidentes, dando por concluido el operativo dispuesto para el encuentro deportivo.