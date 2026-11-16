A la 01:25 de este lunes, personal policial del Grupo de Acción Motorizada (GAM-Pampa) llevó adelante un procedimiento sobre la avenida Coronel Felipe Varela, en inmediaciones de la plaza El Aborigen, localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo, que culminó con el secuestro de una motocicleta Honda Falcon gris de 400 cc.

El rodado era conducido por un joven de 20 años y quedó bajo resguardo de las autoridades tras la intervención de los efectivos. Luego del procedimiento inicial, los uniformados dieron participación a sus pares de la comisaría de San Isidro, dependencia que corresponde por jurisdicción y que continuó con las actuaciones administrativas.

En ese marco, el personal policial labró el acta correspondiente por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, en concordancia con la Ley Nacional de Tránsito. Posteriormente, la motocicleta fue trasladada y remitida a la dependencia policial.

Los videos que motivaron la intervención de Seguridad Vial

Uno de los aspectos centrales del procedimiento está relacionado con la presunta vinculación de la motocicleta secuestrada con una serie de videos que fueron publicados en distintos medios de comunicación y redes sociales.

En las imágenes se puede observar a un joven circulando a bordo de una motocicleta mientras realiza maniobras peligrosas conocidas como "willy", una práctica que consiste en levantar la rueda delantera del vehículo durante la circulación. En uno de los registros audiovisuales, además, se advierte que el conductor realiza estas maniobras sin utilizar casco protector.

A partir de la difusión de estas imágenes, la Secretaría de Seguridad, mediante la Dirección Provincial de Seguridad Vial, tomó intervención y puso los hechos en conocimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Para avanzar con las actuaciones, también remitió los datos de identificación del vehículo involucrado.

De esta manera, el caso trascendió el ámbito de la intervención policial local y llegó a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad vial.

Solicitaron la suspensión de la licencia de conducir

Como consecuencia de las actuaciones y de la información recibida, la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó formalmente al Centro de Emisión de Licencias correspondiente la suspensión de la licencia de conducir del joven involucrado.

El pedido fue realizado en el marco del artículo 19 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, normativa que contempla la posibilidad de suspender la licencia por ineptitud.