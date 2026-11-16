Durante la noche de ayer, efectivos policiales de las Seccionales Sexta y Novena llevaron adelante distintos procedimientos que culminaron con la aprehensión de dos hombres, señalados como presuntos autores de hechos de violencia física contra sus respectivas parejas.

De acuerdo con la información proporcionada, los procedimientos tuvieron lugar en el marco de intervenciones policiales vinculadas con situaciones de violencia familiar y de género. Como resultado de estas actuaciones, los uniformados procedieron a la detención de un joven de 23 años y de un hombre de 35, quienes habrían agredido físicamente a las mujeres damnificadas.

Secuestraron $324.000 que pertenecerían a una de las víctimas

En el marco de los procedimientos, los efectivos también concretaron el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo. Se trata de $324.000, que serían propiedad de una de las mujeres damnificadas.

Según se informó, el dinero se encontraba en poder de uno de los sujetos al momento de producirse su aprehensión, circunstancia que motivó su incautación por parte de los policías intervinientes.

Intervención judicial y situación de los aprehendidos

Una vez concretadas las detenciones, los dos presuntos autores fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de las Fiscalías de Instrucción en turno de los Distritos Oeste y Sur.

De este modo, las actuaciones quedaron bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes, que deberán intervenir en el marco de las causas correspondientes.

Línea 144 y 911: canales de asistencia para víctimas

En el contexto de estos hechos, se recordó la importancia de los canales de comunicación disponibles para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia familiar y de género.

Quienes necesiten asistencia pueden comunicarse de manera gratuita con la línea 144 o solicitar ayuda a través del 911. Ambos canales representan vías de comunicación para las mujeres víctimas de violencia.

La llamada es anónima y se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, garantizando la posibilidad de establecer contacto en cualquier momento.