Un importante procedimiento policial se registró hoy, a las 02:00, en la localidad de Antapoca, departamento Valle Viejo, luego de un requerimiento realizado a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911. A partir del aviso, efectivos de la Comisaría de Sumalao se dirigieron hasta un domicilio de la zona, donde encontraron a un hombre de 35 años que habría intentado atentar contra su propia vida.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que la situación requería una intervención inmediata debido al delicado estado en el que se encontraba el hombre, quien presentaba escasos signos vitales. Ante este escenario, uno de los efectivos policiales actuó rápidamente para brindarle asistencia y evitar que su condición continuara agravándose.

La rápida intervención de un agente fue clave para estabilizarlo

En medio de la emergencia, el Agente de Policía Raúl Villagra le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). La intervención se realizó de manera inmediata, teniendo en cuenta los escasos signos vitales que presentaba el hombre.

Las maniobras de reanimación se extendieron hasta que el efectivo logró estabilizarlo, en una actuación que resultó fundamental durante los primeros momentos de asistencia. La respuesta del agente permitió sostener la situación mientras se coordinaba la llegada de profesionales de la salud para continuar con la atención médica correspondiente.

El SAME concretó el traslado al Hospital San Juan Bautista

Una vez que el hombre fue estabilizado, los numerarios solicitaron la presencia de profesionales médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Tras arribar al domicilio, el personal sanitario se hizo cargo de la asistencia y concretó el traslado del hombre hacia el Hospital San Juan Bautista, donde quedó bajo atención médica.

Intervención judicial y actuaciones correspondientes

Por lo sucedido, también trabajaron en el lugar sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor para dejar constancia del procedimiento y de las circunstancias del hecho.

Las diligencias se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que intervino en el marco de las actuaciones correspondientes.