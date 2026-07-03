Encontró una mochila con casi $ 90 millones en una banquina: quiso ayudar y salió mal

Lo que comenzó como un inconveniente mecánico durante un viaje por una ruta provincial de La Pampa terminó convirtiéndose en una investigación judicial que movilizó a la Policía y a la Justicia provincial. Un productor agropecuario olvidó una mochila que contenía casi 90 millones de pesos al costado del camino, y horas más tarde denunció su desaparición, lo que dio origen a un operativo destinado a reconstruir el recorrido del bolso y determinar quién se había llevado la millonaria suma.

El caso tuvo un rápido avance gracias al análisis de cámaras de seguridad y concluyó, al menos en esta primera etapa de la investigación, con la detención de un empresario e ingeniero oriundo de Mendoza, la recuperación de gran parte del dinero y el secuestro de distintos elementos que ahora quedaron bajo la órbita de la Justicia pampeana.

El olvido ocurrió tras un desperfecto en la ruta

El episodio se registró este martes sobre la ruta provincial 4, a unos cinco kilómetros de la localidad de Trenel, de donde es oriundo el productor agropecuario de 52 años.

Mientras circulaba por esa vía, el hombre sufrió la rotura de un neumático, situación que lo obligó a detener la marcha y dejar su vehículo en el lugar. Según la reconstrucción de los hechos, fue asistido por su hijo, quien llegó hasta el lugar en una camioneta y lo trasladó hacia un campo cercano para comenzar con sus tareas habituales.

Horas más tarde, ambos regresaron acompañados por un gomero para reparar el desperfecto y recuperar el automóvil que había quedado sobre la ruta.

Fue en ese momento cuando ocurrió el descuido que desencadenó toda la investigación. Mientras trasladaba sus pertenencias desde una camioneta hacia el automóvil, el productor olvidó una mochila sobre la banquina y posteriormente emprendió el regreso hacia Trenel, sin advertir que el equipaje había quedado abandonado junto al camino.

El regreso al lugar y la denuncia

Al llegar nuevamente a la localidad, el productor advirtió la ausencia de la mochila y regresó inmediatamente hasta el sitio donde había dejado el vehículo.

Sin embargo, cuando volvió, el bolso ya no se encontraba allí. Ante esa situación, presentó la correspondiente denuncia ante la Justicia, informando que dentro de la mochila llevaba una suma cercana a los 90 millones de pesos. A partir de ese momento se activó una investigación destinada a establecer quién había recogido el bolso abandonado y cuál había sido el destino del dinero.

Las cámaras permitieron reconstruir el recorrido

Los investigadores recurrieron al análisis de las cámaras de seguridad, herramienta que permitió identificar los primeros movimientos relacionados con la desaparición de la mochila.

Las imágenes determinaron que un hombre que se desplazaba a bordo de un Ford Focus había levantado la pertenencia abandonada al costado de la ruta. Posteriormente, el seguimiento permitió reconstruir el recorrido realizado por el vehículo.

Según la investigación:

El Ford Focus se dirigió inicialmente hacia General Pico .

se dirigió inicialmente hacia . Luego continuó viaje con destino a Eduardo Castex.

Con esos elementos, la Policía avanzó en la localización del automóvil y de su conductor.

La detención y el hallazgo del dinero

Un día después del hecho, el vehículo fue interceptado por la Policía. Su conductor, un mendocino de 45 años, quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia.

Durante la requisa del automóvil, los efectivos encontraron 83.910.000 pesos, una cifra inferior a la denunciada inicialmente por el productor agropecuario. El dinero fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia pampeana como parte de la investigación en curso.

Además del efectivo, los investigadores lograron recuperar la mochila. El bolso fue hallado abandonado cerca de un hotel de General Pico, establecimiento donde el detenido había pasado la noche.

En el marco de las actuaciones también fue incautado el teléfono celular del sospechoso, elemento que ahora forma parte de las pruebas reunidas por la investigación.

La diferencia entre el dinero denunciado y el recuperado

Uno de los aspectos que continúa siendo materia de análisis judicial es la diferencia entre la suma denunciada por el productor y el dinero encontrado en poder del detenido.

Mientras la denuncia inicial hacía referencia a 90 millones de pesos, durante el procedimiento policial fueron recuperados 83.910.000 pesos. La investigación deberá establecer las circunstancias que explican esa diferencia y determinar con precisión el recorrido del dinero desde el momento en que la mochila fue levantada de la banquina hasta el operativo policial.

La audiencia de formalización

Con la detención concretada y los primeros elementos de prueba incorporados al expediente, el caso avanzó hacia una nueva instancia judicial. Este jueves, el ingeniero mendocino se preparaba para comparecer en la audiencia de formalización, donde la Fiscalía tenía previsto imputarlo por alguno de los siguientes delitos:

Hurto simple.

Apropiación indebida de cosa perdida.

Será en esa etapa procesal donde la Justicia comenzará a definir el encuadre legal de los hechos y las responsabilidades que puedan surgir de la investigación.

Mientras tanto, el caso continúa bajo análisis judicial, con el objetivo de esclarecer cómo se produjo la desaparición de la mochila, qué ocurrió con la totalidad del dinero denunciado y cuál fue la conducta del hombre que, según la reconstrucción realizada por los investigadores, levantó el bolso que había quedado olvidado sobre la banquina de la ruta provincial 4. La intervención de las cámaras de seguridad, el seguimiento del vehículo y la recuperación de gran parte del efectivo permitieron avanzar rápidamente en el expediente, aunque todavía quedan aspectos por resolver para determinar de manera definitiva lo ocurrido con la millonaria suma.