Catamarca: encontraron muerto a un hombre en una casa e investigan las causas

En horas de la noche de este jueves, efectivos policiales encontraron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una vivienda en el sector céntrico de la ciudad.

Según la primera información que trascendió, el hombre, de aproximadamente 70 años, habría fallecido días atrás.

El hallazgo se produjo específicamente dentro de una vivienda ubicada en Salta al 900, en pleno centro de la Capital catamarqueña.

Investigación en curso

Tras el descubrimiento, el lugar quedó bajo intervención de las autoridades correspondientes.

El trabajo inicial está a cargo del personal de peritos forenses

Su tarea es determinar las causas del fallecimiento

Intervención judicial

A esta hora, los peritos continúan trabajando dentro del inmueble, bajo las órdenes de la Fiscalía interviniente, que supervisa las actuaciones en el lugar del hecho.