Agredió a su expareja y quebrantó la prohibición de acercamiento: lo detuvieron

Personal de la Seccional de Los Altos intervino en un inmueble ubicado en el barrio San José, de esa localidad del departamento Santa Rosa, a partir de una denuncia penal que involucraba a un hombre de 47 años.

Durante el procedimiento, los numerarios policiales procedieron al arresto en averiguación del hecho del hombre, quien había sido sindicado como presunto autor de una situación de violencia denunciada por su expareja, una mujer de 38 años. De acuerdo con la denuncia penal radicada por la mujer, el hombre se habría presentado en su vivienda y, una vez allí, habría procedido a agredirla verbalmente tanto a ella como a su hija.

El hecho denunciado incluyó además el presunto incumplimiento de una disposición judicial que se encontraba vigente y que establecía una prohibición de acercamiento.

Incumplimiento de una medida judicial

Según la información suministrada, la situación que motivó la intervención policial no estuvo vinculada solamente con la presunta agresión verbal denunciada, sino también con el supuesto quebrantamiento de una medida judicial.

La mujer, de 38 años, recurrió a la vía penal para denunciar el episodio y señaló a su expareja como el presunto responsable de haberse presentado en su domicilio, pese a la existencia de una prohibición de acercamiento. A partir de esa denuncia, el personal de la Seccional de Los Altos se hizo presente en el inmueble del barrio San José y concretó el arresto del hombre de 47 años, quedando la situación bajo intervención de la Justicia.

La información policial identifica al arrestado como una persona sindicada como presunto autor de los hechos denunciados, por lo que el procedimiento se encuadra en una instancia de averiguación del hecho.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía

Luego de la intervención policial, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

En particular, la actuación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que deberá intervenir en las actuaciones derivadas de la denuncia y del procedimiento realizado por los efectivos policiales. Los datos aportados indican que el arresto se produjo en el marco de la investigación del episodio denunciado por la expareja y de la presunta violación de la medida judicial de prohibición de acercamiento.

Líneas de asistencia para víctimas de violencia

En el marco de la información difundida sobre el procedimiento, también se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia para solicitar ayuda.

Para estos casos se encuentran disponibles la línea gratuita 144 y el 911, ambos como vías de comunicación destinadas a situaciones que requieran asistencia.