Fuerte choque entre dos autos en Catamarca dejó a una mujer embarazada hospitalizada

Anoche, exactamente a las 21:20, la tranquilidad de la localidad de San Isidro —perteneciente al departamento Valle Viejo— se vio interrumpida por un fuerte siniestro vial. La alerta movilizó de manera inmediata al personal de la Comisaría de San Isidro, cuyos efectivos se desplazaron con urgencia hasta la intersección conformada por las calles Tristán Lobo y Guillermina Herrera. En ese punto geográfico específico se había producido una colisión entre dos vehículos, lo que activó los protocolos de seguridad y asistencia en la vía pública para asegurar la zona y coordinar las primeras medidas de rigor.

Los protagonistas y los vehículos involucrados

De acuerdo con la información oficial recabada en el lugar de los hechos, el incidente vial tuvo como protagonistas a dos automóviles particulares de colores similares. Por un lado, circulaba un automóvil Fiat Argo gris, el cual era conducido por Ximena Gabriela Castro, de 29 años de edad. Por causas que hasta el momento son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, este rodado impactó contra un Volkswagen Crossfox, también de color gris, que se encontraba al mando de René Dante Leiva, de 54 años. La dinámica exacta del choque permanece bajo análisis mientras avanzan las pericias técnicas para esclarecer cómo se produjo la colisión en dicha esquina.

Asistencia sanitaria y traslado de urgencia

Como consecuencia directa del violento impacto, la situación cobró mayor gravedad debido al estado de salud de la joven conductora del Fiat Argo, Ximena Gabriela Castro, quien actualmente se encuentra cursando un embarazo. Ante este delicado escenario, se requirió de manera urgente la presencia de profesionales de la salud. Facultativos médicos del SAME se hicieron presentes en el lugar del siniestro para brindarle las primeras atenciones médicas a la joven y, posteriormente, coordinar su traslado de urgencia hacia el Hospital Maternidad Provincial 25 de Mayo, donde quedó internada para la evaluación y seguimiento de su estado de gestación.

Pericias científicas y actuaciones judiciales

Mientras la asistencia médica se centraba en salvaguardar la salud de la paciente trasladada, el operativo en la intersección de las calles Tristán Lobo y Guillermina Herrera continuó con las labores técnicas y legales correspondientes. En la escena del hecho trabajaron activamente peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes se encargaron de recolectar los rastros, realizar las mediciones y peritajes accidentológicos necesarios para determinar las responsabilidades en el hecho. Asimismo, personal de sumariantes del Precinto Judicial N° 10 intervino en el procedimiento para labrar todas las actuaciones de rigor que darán inicio al expediente formal del caso.