Tienen 13, 15 y 18 años y acumulan 18 antecedentes: los sorprendieron robando una moto

El episodio ocurrió en el barrio porteño de Barracas, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron después de observar una escena que llamó su atención: tres personas corrían mientras, detrás de ellas, un damnificado pedía auxilio.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Intervenciones Rápidas, quienes actuaron en Vieytes al 1400. Los agentes demoraron a los sospechosos y, posteriormente, el damnificado los señaló como las personas que, momentos antes, habían intentado sustraer su vehículo.

Se trataba de una Honda Twister, que se encontraba estacionada frente al domicilio del propietario. La intervención policial permitió detener a los tres imputados antes de que concretaran la sustracción, de acuerdo con la información oficial proporcionada.

El episodio adquirió una dimensión particular a partir de los antecedentes registrados por los tres involucrados. Según el parte, entre el menor de 13 años, el adolescente de 15 y el joven de 18 suman 18 antecedentes penales.

Un menor de 13 años con cinco antecedentes

El acusado de menor edad tiene 13 años y, de acuerdo con el parte oficial, registra cinco antecedentes por los delitos de robo y tentativa de robo.

Los hechos atribuidos a este menor se produjeron entre abril y agosto de este año, un período en el que, según la información suministrada, acumuló esos cinco antecedentes.

El dato forma parte del historial consignado tras la detención y constituye uno de los elementos centrales del procedimiento. La reiteración de hechos registrados durante esos meses aparece vinculada directamente con el perfil de los tres detenidos y con la situación que derivó en el intento de sustracción de la motocicleta.

Diez hechos atribuidos al adolescente de 15 años

El adolescente de 15 años es quien concentra la mayor cantidad de antecedentes dentro del grupo. Su prontuario reúne diez hechos de robos y hurtos o tentativas.

De ese total, ocho de los cargos que se le endilgan ocurrieron durante los últimos cinco meses, según el parte oficial. La información establece así una concentración temporal de la mayoría de los hechos atribuidos al joven, en un período relativamente reciente.

El historial de los dos menores quedó incorporado al procedimiento luego de la intervención policial en Barracas. Tras las detenciones, ambos fueron trasladados al Instituto Inchausti, por disposición judicial.

El único mayor de edad

El tercer detenido es un joven de 18 años, el único mayor de edad entre los tres. Según los datos oficiales, registra tres antecedentes por robo y hurto desde 2022.

Su situación procesal quedó diferenciada de la de los dos menores. Por disposición del Juzgado Nacional de Menores 7, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 19, el joven fue imputado por robo en grado de tentativa.

De este modo, la actuación judicial estableció una imputación específica para el mayor de edad, mientras que los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti.

Los 18 antecedentes que aparecen en el expediente

La cifra que atraviesa el caso es la de 18 antecedentes penales acumulados entre los tres detenidos. El desglose permite observar cómo se distribuye ese número:

El menor de 13 años registra cinco antecedentes por robo y tentativa de robo, correspondientes al período comprendido entre abril y agosto de este año.

registra por robo y tentativa de robo, correspondientes al período comprendido entre abril y agosto de este año. El adolescente de 15 años cuenta con diez hechos de robos y hurtos o tentativas, de los cuales ocho ocurrieron durante los últimos cinco meses .

cuenta con de robos y hurtos o tentativas, de los cuales . El joven de 18 años registra tres antecedentes por robo y hurto desde 2022.

La suma de esos tres historiales conforma el total de 18 antecedentes mencionado en el parte oficial.

Una motocicleta, un pedido de auxilio y la intervención policial

La secuencia comenzó con el intento de sustraer una Honda Twister estacionada frente al domicilio de su propietario. Continuó con la huida de los tres sospechosos y el pedido de auxilio del damnificado, circunstancia que fue advertida por los efectivos de la División Intervenciones Rápidas.

La identificación posterior por parte de la víctima permitió vincular a los tres demorados con el intento de robo denunciado. A partir de esa intervención se puso en marcha el procedimiento judicial correspondiente.

El caso quedó así delimitado por dos elementos centrales: por un lado, la detención de dos menores y un joven de 18 años tras un intento de robo en Barracas; por otro, el historial consignado oficialmente, que reúne 18 antecedentes entre los tres involucrados. En el caso del mayor de edad, la Justicia dispuso una imputación por robo en grado de tentativa, mientras que los menores fueron trasladados al Instituto Inchausti.