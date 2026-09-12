Cayó en Catamarca un exhibicionista que intentó agredir y robarle a una joven

La tranquilidad de la jornada se vio interrumpida cuando el reloj marcaba las 18:35 horas. En ese momento, personal dependiente de la Seccional Décima debió constituirse de manera urgente en el Asentamiento La Rivera. La intervención policial se originó a partir de una situación de extrema tensión vivida por una joven mujer de 29 años de edad, quien fue la encargada de dar aviso a los uniformados sobre los aberrantes y violentos episodios que acababa de padecer en el lugar.

De acuerdo con el relato brindado por la víctima en el sitio, moments antes, una persona del sexo masculino se había presentado en la zona realizando exhibiciones obscenas. Ante la gravedad de la situación, la mujer le solicitó de manera directa que desistiera de su accionar indebido. Sin embargo, lejos de acatar el pedido, el sujeto reaccionó con violencia, intentando agredirla físicamente y, simultáneamente, intentó sustraerle una cartera, un cometido que finalmente no logró concretar gracias a la resistencia o la interrupción de las circunstancias. Tras la dramática experiencia, el personal policial invitó formalmente a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en las instalaciones del Precinto Judicial N° 2.

Despliegue operativo y persecución en las inmediaciones del Río del Valle

Con la premura que el caso ameritaba y munidos de las características descriptivas físicas y de vestimenta aportadas por la propia damnificada, los uniformados desplegaron una estrategia táctica inmediata. Estos procedieron a ampliar los recorridos preventivos por los alrededores con el objetivo de dar con el paradero del sospechoso antes de que pudiera perderse de vista en la zona.

La labor investigativa y de patrullaje dio sus frutos poco después, cuando los efectivos divisaron al presunto autor en cercanías al Río del Valle. No obstante, la situación de inmediatez derivó en una nueva instancia de resistencia: al notar la presencia de la autoridad policial, el individuo emprendió la huida a la carrera para evitar su captura. Esto dio inicio de inmediato a una persecución a pie por parte de los efectivos, la cual culminó de manera exitosa pocas cuadras más adelante.

Aprehensión y directivas judiciales para el esclarecimiento del hecho

El operativo de persecución concluyó formalmente en las inmediaciones del lugar del avistamiento, donde se concretó la aprehensión del sujeto de 28 años de edad. El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos vigentes para garantizar la integridad tanto de los uniformados como del propio detenido.

Tras ser interceptado y reducido, el aprehendido fue alojado en la dependencia policial correspondiente en calidad de detenido. En la causa ya tomó formal intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, la cual continuará con las medidas procesales de rigor para determinar las responsabilidades penales del imputado frente a los delitos denunciados.