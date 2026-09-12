Tras un operativo, recuperaron casi un millón de pesos en Catamarca

La tranquilidad del departamento de Ancasti se vio alterada en las últimas horas a raíz de una denuncia penal radicada formalmente en la Comisaría Departamental Ancasti. En su exposición, un vecino de la zona manifestó ante las autoridades que desconocidos le habrían sustraído la importante suma de $500.000 en efectivo directamente desde el interior de su vivienda.

Ante este gravísimo hecho de inseguridad que afectó el patrimonio del damnificado, el personal policial perteneciente a dicha Seccional activó de inmediato los protocolos de rigor y se abocó a realizar diversas tareas investigativas. El objetivo primordial de los efectivos era dar con el paradero del botín y esclarecer los movimientos de los autores del ilícito en la jurisdicción.

El allanamiento y el hallazgo de un botín millonario en las inmediaciones

El riguroso trabajo de campo y de inteligencia desarrollado por los uniformados arrojó resultados positivos al cabo de pocas horas. Tras intensas averiguaciones, la línea investigativa condujo a los agentes hasta un depósito situado estratégicamente en inmediaciones de la plaza de la localidad, perteneciente al departamento homónimo.

En ese lugar, los policías lograron recuperar la totalidad del dinero sustraído al denunciante, el cual quedó formalmente en calidad de secuestro preventivo para avanzar con las pericias y trámites de rigor. Sin embargo, la sorpresa de los investigadores no terminó allí: durante el procedimiento en el mismo depósito, los agentes incautaron otros $300.000 en efectivo que, de acuerdo con las primeras líneas investigativas, constituirían el producto de otro ilícito perpetrado en la región.

La intervención judicial y los pasos a seguir en la causa

Ante el complejo escenario desnudado por el operativo policial y la aparición de una cifra dineraria adicional de dudosa procedencia, las autoridades de la dependencia actuante procedieron a elevar un informe detallado sobre todas las novedades del caso.

La situación fue comunicada de manera inmediata a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, magistratura encargada de supervisar el expediente. Desde dicho organismo judicial se impartieron de manera directa las directivas a seguir, marcando el rumbo legal que adoptará la investigación para determinar fehacientemente la procedencia del segundo monto incautado y esclarecer por completo las responsabilidades penales de los implicados en ambos hechos delictivos que hoy sacuden a la comunidad de Ancasti.