Alerta en Catamarca: crece una red de estafas virtuales que simulan ser del sistema judicial

La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia de Catamarca, emitió una alerta dirigida a toda la comunidad ante el crecimiento sostenido de una modalidad de estafa virtual combinada con extorsión, que se ejecuta principalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea.

El fenómeno no solo evidencia una mayor sofisticación en los métodos utilizados por los delincuentes, sino también un aprovechamiento deliberado de la confianza institucional y del temor que generan las supuestas implicancias judiciales. En este contexto, las autoridades remarcan la necesidad de actuar con cautela y conocimiento frente a comunicaciones sospechosas.

Cómo operan los ciberdelincuentes

El mecanismo detectado presenta un patrón claro y reiterado. Los estafadores establecen contacto con potenciales víctimas mediante plataformas como WhatsApp, redes sociales y correos electrónicos, adoptando identidades falsas que simulan pertenecer al ámbito judicial.

Modus Operandi

La maniobra se caracteriza por una secuencia estructurada de acciones:

Suplantación de Identidad Institucional :

Los delincuentes crean perfiles de WhatsApp que exhiben logotipos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y utilizan nombres de supuestos funcionarios. Este recurso busca dotar de credibilidad a la comunicación y reducir las sospechas iniciales.

: Los delincuentes crean perfiles de WhatsApp que exhiben logotipos del Ministerio Público Fiscal (MPF) y utilizan nombres de supuestos funcionarios. Este recurso busca dotar de credibilidad a la comunicación y reducir las sospechas iniciales. Contenido Intimidatorio :

Se envían notificaciones falsas que aluden a supuestas órdenes de detención, allanamientos o imputaciones por delitos graves. Entre los ejemplos mencionados figura el Art. 131 del Código Penal (Grooming) . Este tipo de mensajes está diseñado para generar un estado de pánico inmediato , empujando a la víctima a actuar sin reflexión.

: Se envían notificaciones falsas que aluden a supuestas órdenes de detención, allanamientos o imputaciones por delitos graves. Entre los ejemplos mencionados figura el . Este tipo de mensajes está diseñado para generar un estado de , empujando a la víctima a actuar sin reflexión. Falsa asistencia :

Tras la intimidación, el estafador ofrece una aparente "solución". Se presenta como intermediario capaz de evitar consecuencias legales, solicitando a cambio información sensible o dinero.

: Tras la intimidación, el estafador ofrece una aparente "solución". Se presenta como intermediario capaz de evitar consecuencias legales, solicitando a cambio información sensible o dinero. Finalidad Delictiva:

El objetivo final es la obtención de datos personales, claves bancarias o transferencias de dinero bajo conceptos ficticios como "fianzas" o "gastos judiciales". Este esquema puede derivar en delitos de extorsión o sextorsión, ampliando el daño potencial.

El rol del miedo como herramienta de manipulación

Uno de los aspectos más relevantes de esta modalidad es el uso del miedo como mecanismo central de coerción. La referencia a delitos graves y la supuesta intervención de organismos judiciales buscan quebrar la resistencia de la víctima en cuestión de minutos.

Este factor psicológico, combinado con la apariencia formal de los mensajes, genera un escenario en el que muchas personas pueden sentirse obligadas a responder, compartir información o realizar pagos sin verificar la autenticidad de la comunicación.

Recomendaciones clave para la prevención

Frente a este escenario, la División Ciberdelitos establece una serie de medidas preventivas fundamentales que pueden marcar la diferencia entre evitar o caer en la estafa:

Evitar la interacción :

No responder mensajes sospechosos ni descargar archivos adjuntos, especialmente documentos PDF que simulan ser citaciones oficiales.

: No responder mensajes sospechosos ni descargar archivos adjuntos, especialmente documentos PDF que simulan ser citaciones oficiales. Bloqueo de seguridad :

Bajo ninguna circunstancia compartir códigos de verificación, datos bancarios o información personal.

: Bajo ninguna circunstancia compartir códigos de verificación, datos bancarios o información personal. Verificación oficial :

Es crucial recordar que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal no solicitan dinero ni datos sensibles mediante mensajería privada o llamadas telefónicas.

: Es crucial recordar que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal mediante mensajería privada o llamadas telefónicas. Preservación de pruebas :

Realizar capturas de pantalla de los mensajes recibidos y registrar los números telefónicos involucrados.

: Realizar capturas de pantalla de los mensajes recibidos y registrar los números telefónicos involucrados. Denuncia formal:

En caso de haber sido víctima, se debe concurrir a la Unidad Judicial más cercana en el valle central. Para residentes del interior provincial, la denuncia debe realizarse en la comisaría correspondiente a su jurisdicción.

Canales de contacto y asistencia

La División Ciberdelitos también pone a disposición canales directos para consultas o denuncias relacionadas con este tipo de delitos:

Correo electrónico : [email protected]

: [email protected] Teléfono: 383 443-7523

Una advertencia que exige atención colectiva

El crecimiento de estas maniobras evidencia un escenario donde la tecnología es utilizada como herramienta para delinquir con precisión y rapidez. La información, la prevención y la denuncia se consolidan como los pilares fundamentales para enfrentar este tipo de amenazas.

La advertencia de la División Ciberdelitos no solo busca alertar, sino también generar conciencia en una sociedad cada vez más expuesta a riesgos digitales que evolucionan al ritmo de la conectividad.