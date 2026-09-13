Alerta por una nueva modalidad de ciberestafa: cómo funciona el "Smishing"

Desde la División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, se emitió una alerta dirigida a la comunidad en general por una modalidad de ciberestafa denominada "Smishing".

Según la advertencia, esta práctica es utilizada por delincuentes con el objetivo de obtener información personal, credenciales de acceso, datos bancarios y/o concretar operaciones económicas de manera fraudulenta. El término "Smishing" surge de la combinación de las palabras "SMS" y "Phishing". La modalidad consiste en el envío de mensajes de texto o mensajes instantáneos fraudulentos mediante los cuales se busca engañar a la víctima a través de la suplantación de identidad.

Los mensajes pueden aparentar haber sido enviados por organismos, entidades bancarias, empresas, servicios de mensajería, plataformas digitales u otras instituciones, aprovechando la familiaridad que estos nombres pueden generar en quien recibe la comunicación.

Cómo opera el ciberdelincuente

El mecanismo comienza cuando el ciberdelincuente envía un mensaje al teléfono de la víctima simulando que proviene de una entidad legítima. El contenido puede referirse a distintas situaciones destinadas a despertar preocupación, curiosidad o una respuesta inmediata.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran mensajes relacionados con:

Supuestos movimientos o consumos realizados con una tarjeta.

Bloqueos o inconvenientes con cuentas bancarias.

Transferencias sospechosas.

Paquetes o encomiendas pendientes de entrega.

Premios, beneficios o promociones.

Deudas o supuestos vencimientos.

Suspensión o bloqueo de una cuenta.

Solicitudes de actualización de datos personales.

Problemas con servicios contratados.

Supuestas operaciones que requieren una confirmación inmediata.

La diversidad de argumentos utilizados permite que el mensaje pueda presentarse como una comunicación aparentemente habitual de una entidad o servicio.

Sin embargo, el objetivo es llevar a la persona a interactuar con el contenido fraudulento. Para eso, estos mensajes suelen incorporar un enlace y buscan generar preocupación, curiosidad o una sensación de urgencia que impulse a la víctima a ingresar al sitio indicado.

El riesgo detrás de un simple enlace

Una vez que la persona hace clic, puede ser dirigida hacia una página falsa que imita la apariencia de una entidad legítima. En ese sitio puede solicitarse el ingreso de usuarios, contraseñas, códigos de seguridad, datos de tarjetas u otra información personal.

De esta manera, lo que inicialmente puede parecer un mensaje relacionado con una operación bancaria, un envío, una promoción o una cuenta puede convertirse en una maniobra destinada a obtener información que luego permita concretar acciones fraudulentas. La División Ciberdelitos también advirtió que existen otros mecanismos asociados a los enlaces recibidos mediante mensajes. En algunos casos, el link puede conducir a la descarga de aplicaciones maliciosas. En otros, puede formar parte de una maniobra destinada a tomar el control de una cuenta o dispositivo.

Por esa razón, la recomendación central apunta a detenerse antes de ingresar a un enlace recibido de manera inesperada y verificar por canales oficiales la situación que plantea el mensaje.

Las ocho recomendaciones para prevenir el Smishing

Desde la División Ciberdelitos se difundieron ocho medidas concretas para reducir los riesgos frente a este tipo de maniobras.

1. No ingresar a enlaces recibidos mediante mensajes inesperados.

Ante cualquier duda, se recomienda acceder directamente a la aplicación oficial o ingresar manualmente al sitio web de la entidad, en lugar de utilizar el enlace incluido en el mensaje.

2. No proporcionar datos personales, bancarios ni credenciales.

No se deben compartir contraseñas, códigos de verificación, claves bancarias ni códigos recibidos por SMS o aplicaciones de mensajería.

3. Verificar siempre el remitente.

Un mensaje puede aparentar provenir de una empresa, banco u organismo conocido. Sin embargo, el nombre que aparece como remitente no garantiza que el mensaje sea legítimo.

4. Desconfiar de los mensajes que generan urgencia.

Expresiones como "último aviso", "su cuenta será bloqueada", "confirme inmediatamente" o "evite una penalización" son utilizadas frecuentemente para provocar una reacción impulsiva.

5. No descargar aplicaciones desde enlaces recibidos por mensajes.

Las aplicaciones deben descargarse desde las tiendas oficiales, verificando previamente quién es el desarrollador.

6. Activar la autenticación en dos pasos.

Esta herramienta incorpora una capa adicional de seguridad en cuentas de correo electrónico, redes sociales, aplicaciones de mensajería y servicios bancarios que dispongan de esta función.

7. Mantener actualizados los dispositivos.

La recomendación incluye mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones y las herramientas de seguridad.

8. Comprobar las operaciones bancarias.

Ante un supuesto aviso de una entidad financiera, no se debe utilizar el enlace proporcionado en el mensaje. Se recomienda ingresar directamente a la aplicación oficial o comunicarse con el banco mediante sus canales oficiales.

Una regla fundamental: detenerse antes de hacer clic

La advertencia difundida por Ciberdelitos incluye una regla central para actuar frente a este tipo de mensajes: si una comunicación genera urgencia, miedo o preocupación, hay que detenerse antes de hacer clic.

La recomendación busca evitar que la sensación de apuro provocada por el mensaje lleve a tomar una decisión impulsiva. La modalidad del Smishing justamente se apoya en esa reacción para intentar conducir a la persona hacia un enlace, una página falsa, una descarga o una maniobra destinada a obtener información.

Por eso, frente a un mensaje inesperado que plantea un supuesto problema con una cuenta, una tarjeta, una transferencia, un paquete, una deuda, un servicio o cualquier otra operación que demande una confirmación inmediata, la indicación es no actuar directamente desde el enlace recibido.

Canales de contacto en Catamarca

La Policía de la Provincia, a través de la División Ciberdelitos, también difundió los canales disponibles para comunicarse ante situaciones vinculadas con este tipo de hechos.

Los contactos informados son:

SAE 911: 📞 911.

📞 911. División Ciberdelitos (D-5) - Policía de Catamarca: 📲 383-4437523.

📲 383-4437523. Correo electrónico: [email protected] .

La alerta busca poner el foco en una modalidad que utiliza mensajes de texto o instantáneos para suplantar la identidad de entidades legítimas y generar las condiciones para que la víctima entregue información o realice determinadas acciones.

El mensaje central de la División Ciberdelitos es claro: ante una comunicación inesperada que provoque urgencia, miedo o preocupación, la primera reacción debe ser detenerse antes de hacer clic. A partir de allí, las recomendaciones apuntan a verificar la información mediante aplicaciones, sitios y canales oficiales, evitar compartir credenciales y datos sensibles, no descargar aplicaciones desde enlaces recibidos por mensajes, reforzar la seguridad de las cuentas y mantener actualizados los dispositivos.

La prevención, de acuerdo con las pautas difundidas, comienza con una acción sencilla pero fundamental: no dejarse llevar por la urgencia que intenta imponer el mensaje y verificar antes de actuar.