Allanamiento en Catamarca: recuperan elementos robados y arrestan a un sujeto

En el marco de una investigación en curso, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia concretaron ayer un allanamiento en un domicilio ubicado en el complejo habitacional Valle Chico, luego de realizar tareas propias de su especialidad.

El procedimiento fue desarrollado como parte de las diligencias investigativas orientadas al esclarecimiento de un ilícito denunciado oportunamente. La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de una disposición emanada del Juzgado de Control de Garantías N° 1, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 2, organismos que impulsaron las medidas judiciales correspondientes para avanzar con la causa.

La actuación policial permitió ejecutar el allanamiento conforme a las directivas impartidas por la Justicia, dando continuidad a la investigación que se encuentra bajo análisis de las autoridades competentes.

Recupero e incautación de elementos

Durante el procedimiento realizado en la vivienda, el personal policial logró recuperar e incautar dos elementos que, de acuerdo con la investigación, tendrían relación con el hecho que se procura esclarecer.

Los objetos secuestrados son:

Un vitro calefactor.

Una tostadora.

Según se informó, ambos elementos tendrían relación con un ilícito en el que resultó damnificado un hombre mayor de edad, quien oportunamente radicó la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 1.

La recuperación de estos bienes constituye una de las actuaciones concretadas durante el allanamiento dispuesto por la autoridad judicial, en el marco de la causa que continúa su curso bajo la intervención de la Justicia.

Arresto de un sospechoso

Además del secuestro de los elementos mencionados, el operativo derivó en el arresto de un sujeto de apellido Mejías, de 31 años, quien, según la investigación, estaría vinculado con la causa que se encuentra en trámite.

De acuerdo con lo informado, el hombre fue arrestado durante el desarrollo del procedimiento y posteriormente trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia interviniente, que determinará los pasos procesales a seguir en el expediente.

La medida se adoptó en virtud de la presunta vinculación del sospechoso con la investigación que dio origen al allanamiento y al secuestro de los elementos recuperados.

Intervención judicial

El procedimiento fue ejecutado conforme a las disposiciones emanadas de los organismos judiciales competentes.

En ese sentido, participaron institucionalmente:

Juzgado de Control de Garantías N° 1 , que dispuso el allanamiento.

, que dispuso el allanamiento. Fiscalía de Instrucción N° 2 , que solicitó la medida judicial.

, que solicitó la medida judicial. Unidad Judicial N° 1, donde el damnificado radicó la denuncia penal.

La coordinación entre las distintas áreas permitió concretar el procedimiento que culminó con el recupero de los bienes investigados y el arresto de la persona señalada como presuntamente vinculada al hecho.

Investigación en curso

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia interviniente, mientras avanzan las actuaciones destinadas al esclarecimiento del ilícito denunciado.