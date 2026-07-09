Catamarca: Interno sufrió un golpe jugando al rugby y terminó en coma farmacológico

El estado de salud de un interno del Penal de Miraflores, ubicado en el departamento Capayán, generó preocupación luego de que sufriera un golpe mientras participaba de un partido de rugby y, horas más tarde, debiera ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista de la Capital debido a una complicación en su cuadro clínico.

El golpe durante la actividad deportiva

De acuerdo con la información que accedió La Unión, el hecho ocurrió ayer miércoles alrededor de las 16 horas en el Penal de Miraflores. En ese momento, un interno que participaba de un partido de rugby recibió un golpe durante el desarrollo de la actividad.

Tras el episodio, la situación evolucionó con el paso de las horas hasta que comenzaron a manifestarse síntomas que motivaron la intervención de las autoridades y la posterior asistencia médica.

El aviso a las autoridades y el traslado

Según informaron fuentes policiales, recién a las 23 horas el interno comunicó a las autoridades que presentaba fuertes dolores de cabeza.

Ante esa situación y teniendo en cuenta el cuadro que describía, se dispuso su derivación al Hospital San Juan Bautista, en la Capital, para recibir atención médica especializada.

El traslado se realizó luego de que las autoridades fueran alertadas sobre la intensidad de los síntomas que presentaba el hombre, varias horas después del golpe sufrido durante el partido de rugby.

El estado de salud del interno

El interno fue identificado como Matías Córdoba.

De acuerdo con la información proporcionada, los estudios determinaron que presenta un coágulo en la cabeza. Debido al cuadro clínico que atraviesa, los profesionales decidieron inducirle un coma farmacológico.

Hasta el momento, esa es la información disponible respecto de su estado de salud, luego de haber sido derivado desde el Penal de Miraflores hacia el centro de salud de la Capital.

Los datos del caso

Entre los principales aspectos informados sobre el hecho se destacan: