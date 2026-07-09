Catamarca: lo sorprendieron infraganti empujando una moto que había robado

Un procedimiento llevado a cabo por personal de la Comisaría Sexta culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Moreno, de 41 años, durante la noche, luego de que fuera sorprendido mientras empujaba una motocicleta que presentaba daños en uno de sus mecanismos de encendido.

El hecho ocurrió anoche, a las 21:55, en la esquina de las calles Domingo de Vergara y Dr. Teodulfo Barrionuevo, donde los efectivos policiales intervinieron al advertir la situación. En ese lugar, el sujeto habría sido sorprendido empujando una motocicleta Honda Wave de 110 cc, circunstancia que dio inicio al procedimiento correspondiente.

Daños en el rodado y hallazgo de una herramienta

Durante las actuaciones realizadas en el lugar, los policías constataron que la motocicleta Honda Wave 110 cc presentaba daños en el tambor de arranque, un detalle que quedó incorporado al procedimiento efectuado por el personal interviniente.

Posteriormente, los efectivos realizaron un palpado superficial al hombre aprehendido. Como resultado de esa medida preventiva, encontraron entre sus prendas de vestir una herramienta de fabricación casera, elemento que fue inmediatamente secuestrado por el personal policial.

Tanto la herramienta de fabricación casera como la motocicleta quedaron en calidad de secuestro, conforme a las actuaciones desarrolladas tras el procedimiento.

Elementos secuestrados durante el procedimiento

Entre los elementos mencionados en las actuaciones policiales se encuentran:

Una motocicleta Honda Wave 110 cc.

Una herramienta de fabricación casera, encontrada entre las prendas de vestir del aprehendido.

Asimismo, se dejó constancia de que el rodado presentaba daños en el tambor de arranque, aspecto advertido durante la intervención policial.

Intervención judicial

Tras lo sucedido, el presunto autor del hecho fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas a adoptar, en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del procedimiento realizado por el personal de la Comisaría Sexta.