Detectan marihuana en un micro y en un remis durante controles en Catamarca

En el marco de los habituales controles de prevención y fiscalización que lleva adelante la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, durante la jornada de ayer se concretaron dos procedimientos en distintos puntos de las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial. Las intervenciones fueron desarrolladas por efectivos especializados en la lucha contra el narcotráfico y permitieron el secuestro de marihuana en dos hechos diferentes ocurridos en los departamentos Valle Viejo y La Paz.

Las actuaciones se desarrollaron en el contexto de controles vehiculares e identificación de personas, una modalidad de trabajo orientada a inspeccionar vehículos de transporte de pasajeros y particulares que circulan por las principales vías de comunicación. En ambos procedimientos, la labor policial derivó en el hallazgo de sustancias estupefacientes que fueron inmediatamente incautadas conforme a los protocolos establecidos.

Un colectivo de larga distancia fue inspeccionado en El Portezuelo

El primero de los procedimientos tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la localidad de El Portezuelo, en el departamento Valle Viejo. En ese sector, efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas, realizaban controles vehiculares e identificación de personas cuando procedieron a inspeccionar un colectivo de larga distancia.

Durante la revisión de la bodega del micro intervino la can "Laika", especialmente adiestrada para la detección de estupefacientes. En el desarrollo de la inspección, el animal realizó un marcaje positivo sobre el equipaje perteneciente a un joven de 19 años.

A partir de esa señal, los efectivos policiales procedieron a revisar la maleta, donde encontraron un envoltorio de plástico con una sustancia herbácea. Posteriormente, la sustancia fue sometida a la correspondiente prueba de campo, cuyo resultado indicó que se trataría de marihuana.

Además del envoltorio hallado en el interior del equipaje, los policías también encontraron un cigarrillo de fabricación casera con la misma sustancia, elemento que igualmente quedó en calidad de secuestro junto con la marihuana detectada durante el procedimiento.

Una encomienda sin identificación fue hallada en un remis sobre la Ruta Nacional N° 60

El segundo operativo fue llevado adelante por personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo). En esta oportunidad, el control se desarrolló sobre la Ruta Nacional N° 60, a la altura de la localidad de Casa de Piedra, en el departamento La Paz.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de un remis Renault Logan de color gris, en el que se trasladaban cinco personas de ambos sexos. En el marco de la inspección del vehículo, el personal policial revisó el baúl y encontró una encomienda que no contaba con datos del remitente ni del destinatario.

Al realizar la apertura del paquete, los uniformados observaron en su interior un envoltorio plástico con una sustancia herbácea. Al igual que en el procedimiento desarrollado en Valle Viejo, la sustancia fue sometida a la correspondiente prueba de campo, cuyo resultado determinó que se tratarían de unos 233 gramos de marihuana.

Tras la confirmación del resultado preliminar de la prueba, la totalidad de la sustancia fue incautada por los efectivos que participaron del operativo.

Datos relevantes de los procedimientos

Primer procedimiento - Ruta Nacional N° 38

Lugar: El Portezuelo, departamento Valle Viejo.

El Portezuelo, departamento Valle Viejo. Unidad interviniente: División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas.

División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas. Vehículo controlado: Colectivo de larga distancia.

Colectivo de larga distancia. Elemento clave: Intervención de la can "Laika" .

Intervención de la can . Hallazgo: Un envoltorio plástico con marihuana y un cigarrillo de fabricación casera con la misma sustancia.

Un envoltorio plástico con marihuana y un cigarrillo de fabricación casera con la misma sustancia. Persona involucrada: Joven de 19 años.

Segundo procedimiento - Ruta Nacional N° 60

Lugar: Casa de Piedra, departamento La Paz.

Casa de Piedra, departamento La Paz. Unidad interviniente: Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales ( GAUR-Recreo ).

Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales ( ). Vehículo controlado: Remis Renault Logan gris .

Remis . Ocupantes: Cinco personas de ambos sexos.

Cinco personas de ambos sexos. Hallazgo: Encomienda sin datos de remitente ni destinatario que contenía un envoltorio plástico con unos 233 gramos de marihuana.

Intervención de la Justicia Federal

Como consecuencia de ambos procedimientos, las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado Federal, autoridad judicial que tomó intervención en los dos casos.

Desde ese organismo se indicaron las medidas a cumplimentar, en tanto la sustancia secuestrada y los demás elementos vinculados a cada procedimiento quedaron a disposición de la Justicia Federal, en el marco de las actuaciones correspondientes.