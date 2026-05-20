Allanamiento en Catamarca: secuestran cocaína y detienen a una joven

En la tarde de hoy, a las 16:00 horas, se llevó a cabo un procedimiento policial de relevancia en la localidad de San José de Piedra Blanca, ubicada en el departamento Fray Mamerto Esquiú, en el marco de una investigación en curso y bajo expresas directivas del Juzgado Federal.

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes, tras tareas investigativas previas, se constituyeron en una vivienda señalada como punto de interés para la causa. La intervención se desarrolló como un allanamiento judicial, con el objetivo de avanzar en la recolección de elementos vinculados a la investigación en trámite.

La irrupción en el inmueble se realizó conforme a los procedimientos establecidos en este tipo de medidas, bajo supervisión judicial y con personal especializado en delitos complejos vinculados a estupefacientes.

Elementos secuestrados durante el procedimiento

Una vez dentro de la vivienda, los efectivos policiales procedieron al secuestro de una serie de elementos que fueron considerados de interés para la causa. Entre los objetos incautados se encuentran tanto dispositivos electrónicos como municiones y sustancias que posteriormente fueron sometidas a análisis.

Los elementos secuestrados fueron los siguientes:

Una balanza digital tipo gramera , utilizada habitualmente para el pesaje de sustancias de precisión.

, utilizada habitualmente para el pesaje de sustancias de precisión. 25 cartuchos calibre 5,6 mm. , correspondientes a munición de uso específico.

, correspondientes a munición de uso específico. Dos teléfonos celulares , de las marcas Motorola y Nubia , que quedaron bajo resguardo para su análisis.

, de las marcas y , que quedaron bajo resguardo para su análisis. Un envoltorio de plástico que contenía una sustancia compactada de color blanco.

Este último elemento resultó particularmente relevante en el procedimiento, dado que fue sometido de inmediato a la prueba de campo correspondiente, arrojando resultado positivo preliminar.

De acuerdo con lo informado, la sustancia incautada habría arrojado como resultado que se trataría de 23,7 gramos de cocaína, lo que refuerza la hipótesis investigativa que motivó la intervención judicial.

La detención de una mujer y la intervención judicial

Durante el desarrollo de la medida judicial, el personal interviniente procedió además a la detención de una joven mujer de 25 años de edad, quien se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento.

La detenida fue inmediatamente puesta a disposición de la Justicia interviniente, que dispuso las medidas procesales correspondientes para continuar con el avance de la causa. Su situación procesal quedará sujeta a las decisiones que adopte el juzgado competente en el marco de la investigación en curso.