Violento arrebato con arma blanca: una mujer detenida

Un operativo policial realizado en el sur de la San Fernando del Valle de Catamarca culminó con la aprehensión de una mujer y el secuestro de un arma blanca de fabricación casera, luego de un hecho de amenazas y robo denunciado por un joven de 22 años.

El procedimiento se desarrolló tras un requerimiento efectuado al SAE-911, que motivó la intervención de numerarios de la Comisaría Décima. Los efectivos se dirigieron hasta la Manzana "D" del barrio Ribera del Valle, donde se entrevistaron con el damnificado, quien relató que momentos antes había sido abordado por dos personas de ambos sexos.

De acuerdo con la denuncia expuesta ante el personal policial, los sospechosos lo habrían amenazado utilizando un arma blanca y posteriormente le sustrajeron su teléfono celular antes de darse a la fuga. Tras conocer los detalles del episodio, los efectivos invitaron al joven a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2.

Luego de tomar conocimiento del hecho y obtener las características aportadas por la víctima, los policías iniciaron un operativo de búsqueda en distintos sectores de la zona sur capitalina. El despliegue permitió que, en inmediaciones del barrio Montecristo, los uniformados lograran interceptar a una mujer señalada como una de las presuntas involucradas en el episodio denunciado. La sospechosa fue identificada como una persona de apellido Cardoso, de 39 años.

El procedimiento se desarrolló en el marco de las tareas preventivas y de patrullaje desplegadas por el personal policial tras el alerta emitido a través del sistema SAE-911, que permitió activar rápidamente la búsqueda de los sospechosos.

El secuestro del arma blanca

Durante el operativo, los efectivos realizaron un palpado superficial sobre la mujer aprehendida. Como resultado de esa requisa preventiva, los policías encontraron entre sus prendas de vestir un elemento punzante de fabricación casera tipo faca.

El arma blanca quedó inmediatamente en calidad de secuestro y pasó a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la causa. El hallazgo del elemento mencionado se incorporó a las actuaciones iniciadas tras la denuncia del joven de 22 años.

Entre los elementos secuestrados durante el procedimiento se encuentra un elemento punzante de fabricación casera tipo faca. La intervención policial permitió además avanzar en las actuaciones vinculadas al hecho denunciado y poner a disposición de la Justicia a una de las personas señaladas por la víctima.

Intervención judicial y traslado

Tras concretarse la aprehensión, la mujer fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde el ámbito judicial se impartieron las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación abierta por el hecho ocurrido en el barrio Ribera del Valle.

La actuación estuvo coordinada entre el personal policial interviniente y las autoridades judiciales correspondientes, mientras continúan las actuaciones vinculadas a la denuncia radicada por el damnificado.