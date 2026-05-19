Violencia de género en Catamarca: intentó golpear a pareja cuando manejaba y fue detenido

Un nuevo episodio de presunta violencia de género movilizó este jueves a efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes intervinieron tras un requerimiento emitido por el SAE-911. El hecho ocurrió alrededor de las 14:35, cuando los numerarios policiales fueron comisionados hacia la esquina de las avenidas Bartolomé de Castro y Juan Pablo Vera, en el sector oeste de la ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 43 años de edad, señalado por su pareja como el presunto autor de un intento de agresión física mientras ambos se trasladaban en una camioneta.

De acuerdo con la información suministrada, la denunciante, una mujer de 31 años, manifestó que el episodio se habría producido en el interior de una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, vehículo que posteriormente quedó en calidad de secuestro como parte de las actuaciones correspondientes.

La acusación y el procedimiento policial

Según lo informado, la mujer sindicó al hombre como el presunto responsable de haber intentado agredirla físicamente mientras circulaban en el rodado mencionado. La situación derivó en la inmediata intervención policial y en la reducción del sospechoso en la vía pública.

El operativo incluyó:

La aprehensión del hombre de 43 años.

El secuestro de una camioneta Volkswagen Saveiro blanca.

El traslado del sospechoso a la dependencia policial.

La intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

La invitación formal a la damnificada para radicar la denuncia en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género.

Tras concretarse el procedimiento, el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas derivadas del caso.

Intervención judicial y actuación de la Unidad de Violencia Familiar y de Género

Luego de la aprehensión, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo encargado de conducir la investigación y determinar las medidas judiciales correspondientes en relación con el hecho denunciado.

En paralelo, las autoridades policiales invitaron a la mujer damnificada a formalizar la denuncia en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género, dependencia especializada en la recepción e investigación de este tipo de episodios.