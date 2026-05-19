Reconocieron a policías que salvaron vidas en intervenciones críticas

La Jefatura General de Policía fue escenario de un emotivo acto de reconocimiento destinado a destacar el accionar de efectivos policiales que participaron en distintos procedimientos críticos y lograron salvar vidas gracias a su rápida intervención, profesionalismo y compromiso con el servicio.

La ceremonia se desarrolló en la Sala de Situación de la institución policial y reunió a autoridades provinciales, integrantes de la fuerza, familiares y compañeros de los agentes distinguidos. El encuentro puso en valor actuaciones consideradas ejemplares dentro de la labor cotidiana de la Policía provincial, resaltando especialmente la capacidad operativa y la vocación de servicio demostrada por los efectivos en momentos de extrema complejidad.

El acto contó con la presencia del secretario de Seguridad, Gastón Venturini Quiroga; el jefe de Policía de la Provincia, Marcos Manuel Herrera; el subjefe de Policía, Omar Gustavo Seiler; el inspector general de Policía, Sebastián Eduardo Carrizo; el jefe del Departamento Personal, José Orlando Romero; y el jefe de la División Secretaría General, Gustavo Ángel Manuel Agüero.

También participaron oficiales superiores, jefes, suboficiales, agentes y familiares de los efectivos homenajeados, quienes acompañaron una jornada cargada de reconocimiento institucional y emoción.

Un homenaje al compromiso

Durante el desarrollo del acto, las máximas autoridades de la fuerza y del área de Seguridad destacaron el desempeño de los efectivos reconocidos y remarcaron el valor de las intervenciones que protagonizaron en situaciones críticas.

Según se informó, los agentes distinguidos actuaron en momentos donde la rapidez en la toma de decisiones y la aplicación de sus conocimientos resultaron determinantes para preservar la vida de personas que atravesaban distintas situaciones de emergencia.

Las autoridades señalaron que el accionar de los efectivos trascendió la tarea cotidiana y se convirtió en un ejemplo tanto para sus pares como para la sociedad catamarqueña. Luego de las palabras institucionales, varios de los policías homenajeados compartieron sus experiencias y relataron cómo fueron las intervenciones en las que debieron actuar con inmediatez, compromiso y capacidad operativa.

Los efectivos reconocidos

El tramo más significativo de la ceremonia fue la entrega formal de reconocimientos a los efectivos que participaron en distintos procedimientos salvando vidas.

Los agentes distinguidos fueron:

Agente de Policía Claudia Luciana Ramírez

Oficial Subinspector José Marcelo Herrera Calsapi

Cabo Jorge Montenegro Gruttadauria

Oficial Subinspector Lucas Nahuel De La Peña

Oficial Subinspector Carlos Jesús Yubel

Oficial Inspector Héctor Iván Veliz

Cabo Primero Aldana Elizabeth Ávila

Agente de Policía Rodrigo Gastón Tejeda

Oficial Principal Néstor Fernando Lazarte

Cada uno de ellos recibió un reconocimiento institucional por su desempeño profesional y por haber intervenido oportunamente en situaciones donde la prioridad fue resguardar la vida de otras personas.

Desde la institución destacaron además que los efectivos supieron "dejar bien en alto" tanto su prestigio profesional como el de la Policía provincial.

Intervenciones críticas

Uno de los ejes centrales del acto estuvo vinculado al reconocimiento de la capacidad de respuesta demostrada por el personal policial frente a situaciones críticas. Las autoridades remarcaron que las intervenciones realizadas exigieron conocimientos técnicos, preparación profesional y una fuerte vocación de servicio, elementos considerados fundamentales dentro de la labor policial.

En ese sentido, se subrayó que los efectivos actuaron dejando de lado intereses personales y priorizando el bienestar y la vida de las personas involucradas en cada procedimiento.

La dimensión humana de esas actuaciones fue uno de los aspectos más destacados durante la ceremonia, especialmente por el impacto que tuvieron las intervenciones en las personas asistidas y en sus entornos familiares.