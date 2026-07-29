Incautan una motocicleta, drogas y teléfonos celulares en la Ruta N° 137

En el marco de los trabajos de prevención y seguridad integral que se despliegan en el interior de la provincia, efectivos de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una importante intervención en el departamento Belén. Las actuaciones tuvieron lugar mientras numerarios pertenecientes a la Subcomisaría de Corral Quemado se encontraban desarrollando un operativo de control vehicular e identificación de personas emplazado estratégicamente sobre la Ruta Provincial N° 137, en la jurisdicción de la mencionada localidad.

Durante la operatividad del puesto de control, los agentes procedieron a hacer detener la marcha de un vehículo menor. Se trataba de una motocicleta de 110 cc. en la cual se desplazaba un joven de 18 años de edad. Al momento de requerirle los papeles obligatorios para transitar por la vía pública, el personal policial constató de forma inmediata que el conductor no contaba con la documentación correspondiente para acreditar la propiedad o la libre circulación del rodado.

Detección de sustancias

En medio del procedimiento administrativo por la irregularidad del vehículo, el personal actuante advirtió una anomalía que cambió el rumbo de la inspección. Los policías se percataron de que esta persona transportaba una sustancia aparentemente estupefaciente entre sus pertenencias. Ante la sospecha fundada de estar frente a un delito de índole federal, los numerarios de la dependencia local mantuvieron la custodia del individuo y solicitaron de manera urgente la presencia de personal capacitado para el manejo de sustancias prohibidas.

De forma inmediata acudieron al lugar los efectivos del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Belén), quienes asumieron la responsabilidad del procedimiento técnico. El equipo especializado llevó a cabo la correspondiente prueba de campo sobre el material hallado para determinar su composición química y legalidad, arrojando un resultado positivo para la presencia de sustancias nocivas.

A continuación se detallan los elementos incautados durante el procedimiento policial:

Un (01) envoltorio de plástico conteniendo en su interior unos 51 gramos de aparente marihuana, cifra confirmada tras la prueba de campo realizada en el sitio.

Dos (02) teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo resguardo judicial para ser peritados.

Una motocicleta de 110 cc., la cual carecía de la documentación exigida para la circulación vehicular.

Medidas judiciales y secuestro del rodado

Una vez concluidas las pruebas de orientación de campo y la contabilización del material secuestrado, tanto la sustancia vegetal como los dispositivos móviles fueron puestos formalmente a disposición de la Justicia Federal. Fue desde dicho fuero judicial de donde se dictaminaron e indicaron las medidas procesales a seguir con respecto a la situación legal del ciudadano de 18 años involucrado.

Por otro lado, en relación con el medio de transporte utilizado por el joven, las autoridades procedieron al secuestro formal del vehículo menor. El rodado fue remitido a la dependencia policial correspondiente debido a una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, quedando alojado en el depósito del asiento policial a la espera de que se regularice la situación contravencional respectiva. El operativo concluyó resaltando el trabajo articulado entre la subcomisaría local y las unidades antinarcóticos de la región.