Se estrelló un helicóptero en el que viajaba la plana mayor de la policía de San Juan

Una conmoción institucional de magnitud sacude a la provincia de San Juan tras confirmarse una devastadora tragedia aérea en su territorio. Un helicóptero que transportaba a integrantes de la plana mayor de la policía provincial, junto a personal de emergencias y tripulación, se estrelló en la mañana de este miércoles, dejando un saldo trágico e irreversible de siete personas fallecidas. El siniestro conmueve profundamente a toda la comunidad sanjuanina y a las fuerzas de seguridad del país, en el marco de un operativo destinado a la lucha contra el fuego.

La grave noticia fue confirmada de manera oficial por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien expresó públicamente su consternación ante la pérdida de los funcionarios y servidores públicos. El hecho se produjo mientras la aeronave formaba parte de las acciones operativas dirigidas a combatir y mitigar incendios forestales en la región de la cordillera.

La nómina de las víctimas fatales

El impacto del siniestro se cobra vidas fundamentales dentro de la estructura de seguridad y gestión del riesgo provincial y nacional. Entre los fallecidos se encuentran destacados jefes de las fuerzas sanjuaninas a quienes el propio mandatario provincial definió como "servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones".

A continuación se detallan las identidades y funciones técnicas de las siete personas que perdieron la vida en el siniestro:

Carlos Heredia: Director de Protección Civil de la provincia de San Juan.

Germán Videla: Subjefe de la Policía de San Juan.

Rubén Castro: Jefe del Cuerpo de Bomberos de San Juan.

Jorge Carbajal: Segundo al mando / Subjefe del Cuerpo de Bomberos de San Juan.

Matías Valenzuela: Piloto al mando de la aeronave.

Andrés Bosch: Brigadista perteneciente a la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Rodrigo Aimetta: Brigadista perteneciente a la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El gobernador Orrego hizo llegar su mensaje de pesar a los familiares y allegados en este trágico escenario: "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".

Cómo fue el accidente

Según los datos precisados por fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad, la aeronave siniestrada es un helicóptero Bell 412 que había sido contratado formalmente por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). El plan de vuelo contemplaba inicialmente brindar una capacitación en San Juan, para posteriormente trasladarse hacia su destino final proyectado en la provincia de La Rioja.

En dicha jurisdicción vecina, la misión tenía como objetivo principal colaborar con las complejas tareas de control y combate de un incendio forestal en la zona de Chilecito, en las proximidades de la cadena cordillerana. Sin embargo, la travesía se interrumpió de manera abrupta en territorio sanjuanino.

Los registros técnicos establecen que el helicóptero perdió el contacto formal a las 10:26 de esta mañana. La alerta final y el hallazgo del lugar del accidente se desencadenaron gracias a la intervención de otro helicóptero que se encontraba navegando por la zona. La tripulación de esta segunda aeronave divisó de manera directa el sitio exacto del impacto dentro del área protegida del Parque Provincial Ischigualasto y dio aviso inmediato a las autoridades operativas para activar los protocolos de rescate.

Despliegue de emergencia

Tras la confirmación visual del punto del desastre en el Parque Provincial Ischigualasto, se ordenó un rápido e intensivo operativo en el terreno. De acuerdo con lo manifestado por voceros oficiales, diversos equipos de emergencia y personal de los organismos competentes fueron desplegados en el lugar con la meta prioritaria de efectuar las exigentes tareas de acceso geográfico, asistencia inicial y relevamiento técnico del área afectada, trabajando en estrecha y continua coordinación con las autoridades gubernamentales provinciales.

Respecto a los factores que provocaron la caída de la aeronave Bell 412, desde el ámbito nacional se remarcó la prudencia institucional. "Las causas del siniestro son materia de investigación. La Agencia Federal de Emergencias permanece en contacto con las autoridades intervinientes y brindará información oficial a medida que se cuente con datos debidamente corroborados", informaron los voceros del organismo nacional.