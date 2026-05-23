Allanamientos simultáneos en Catamarca: tres detenidos y secuestro de drogas

En el marco de tareas investigativas vinculadas a presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, efectivos de los Grupos Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR) de Santa Rosa y Recreo llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia.

Los procedimientos fueron ejecutados bajo las directivas del Juzgado Federal y estuvieron a cargo de personal dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. Las medidas judiciales se concentraron específicamente en el barrio La Cancha, de la localidad de Bañado de Ovanta, y en el barrio Centro, de la ciudad de Recreo, ubicados en los departamentos Santa Rosa y La Paz, respectivamente.

La intervención de los grupos especializados se produjo tras una etapa investigativa orientada a determinar la posible existencia de actividades relacionadas con la comercialización y tenencia de sustancias prohibidas. En ese contexto, las órdenes judiciales permitieron avanzar con allanamientos simultáneos en ambas jurisdicciones.

Secuestro de sustancias y elementos de interés para la causa

Durante el desarrollo de los procedimientos, los investigadores lograron incautar diversos elementos considerados relevantes para el avance de la causa judicial.

Entre los secuestros realizados se encontraron varios envoltorios de plástico que contenían sustancias de características herbáceas y también sustancias tipo polvo. Conforme al protocolo habitual en este tipo de intervenciones, los elementos fueron sometidos a las correspondientes pruebas de campo.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esos análisis preliminares, las sustancias secuestradas serían marihuana y cocaína, por lo que quedaron inmediatamente en calidad de secuestro judicial.

Además de los estupefacientes, el personal policial también procedió al secuestro de otros elementos considerados de interés investigativo:

Cuatro teléfonos celulares

$169.640 en efectivo

Las autoridades consideran que tanto los dispositivos móviles como el dinero incautado podrían aportar información relevante para la continuidad de la investigación impulsada por la Justicia Federal.

Detenciones y situación judicial de los involucrados

Una vez concluidas las medidas judiciales dispuestas en el marco de la investigación, los efectivos concretaron la detención de tres hombres de 28, 30 y 31 años de edad.

Los sospechosos fueron trasladados y alojados en dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por supuestas infracciones a la normativa nacional de estupefacientes.

En paralelo, las actuaciones también alcanzaron a un joven de 22 años, quien quedó supeditado a prosecución de la causa, situación que implica que continuará vinculado al expediente judicial mientras avanzan las diligencias investigativas y procesales.