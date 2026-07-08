Un custodio reconoció haber hecho RCP a Maradona el día de su muerte

Julio César Coria, uno de los ex custodios de Diego Armando Maradona, declaró este miércoles en el juicio por la muerte del célebre futbolista y reconoció haberle realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante la jornada en la que falleció, el 25 de noviembre de 2020.

La declaración de Coria cobró especial relevancia dentro del proceso judicial debido a que se trata del hombre que había sido detenido por falso testimonio en el primer juicio, posteriormente anulado, en medio del escándalo generado por el documental Justicia Divina, de la ex magistrada Julieta Makintach.

Durante su nueva exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.°7 del Departamento Judicial de San Isidro, el ex jefe de seguridad del astro brindó una versión diferente a la que había sostenido en aquella primera instancia y reconoció hechos que anteriormente no había mencionado.

El ingreso a la habitación y la escena del 24 de noviembre

Según fuentes del caso, Coria recordó que el 24 de noviembre de 2020 ingresó a la habitación de Maradona con el objetivo de "arreglar un problema en la tecla de la luz". Al entrar, relató que encontró al ex entrenador "acostado y tapado" en su cama.

Ese episodio formó parte de una reconstrucción sobre los últimos días del ex futbolista, en la que la Justicia busca establecer qué ocurrió en la residencia del country San Andrés, ubicada en el partido bonaerense de Tigre, y cuáles fueron las intervenciones de las personas que estaban a cargo de su cuidado.

En esta nueva declaración, Coria también reconoció haberse comunicado con el neurocirujano Leopoldo Luque, a quien ubicó en la vivienda durante los días anteriores al fallecimiento. Este punto representó una diferencia respecto de su declaración anterior, en la que había negado los contactos con el ex médico de cabecera de Maradona.

Cambios respecto de su primera declaración judicial

En el primer debate, Coria había asegurado que la psiquiatra Agustina Cosachov había realizado maniobras de RCP a Maradona, un dato que, según la investigación, nunca había mencionado en otras oportunidades.

Además, en aquella instancia había negado haber tenido comunicación con Luque, una afirmación que luego modificó en su segunda declaración.

Ahora, el ex custodio señaló también que el ex futbolista de Boca, Argentinos Juniors, Barcelona y Napoli, entre otros equipos, acudió el 24 de noviembre al baño de la vivienda para "higienizarse".

Asimismo, admitió que el día siguiente, el 25 de noviembre, participó de las maniobras de reanimación junto a la enfermera Dahiana Gisela Madrid y la cocinera "Monona" Rodríguez.

La situación judicial de los acusados

Dentro de la causa por la muerte de Maradona, varios profesionales que participaron de su atención médica se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión.

Entre los acusados se encuentran:

Pedro Di Spagna , médico clínico.

, médico clínico. Nancy Forlini , jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical.

, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. Ricardo Almirón , enfermero.

, enfermero. Mariano Perroni , coordinador de enfermería.

, coordinador de enfermería. Leopoldo Luque , neurocirujano y ex médico de cabecera de Maradona.

, neurocirujano y ex médico de cabecera de Maradona. Agustina Cosachov , psiquiatra.

, psiquiatra. Carlos Díaz, psicólogo.

En paralelo, Dahiana Gisela Madrid afrontará un debate por jurados populares. Sin embargo, ese proceso se encuentra demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho.

Ausencias y advertencias en una jornada marcada por las declaraciones

En la misma jornada en la que Coria volvió a declarar, Marcelo "Chori" Domínguez y Julio Soria no se presentaron a comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.°7 del Departamento Judicial de San Isidro.

Respecto de la situación de Coria, voceros de la investigación señalaron ante una consulta de NA: "Le tuvieron consideración, solamente le hicieron una advertencia".

La nueva declaración del ex custodio se incorporó así a un expediente que continúa analizando las responsabilidades alrededor de la muerte de Maradona y las actuaciones de quienes estuvieron presentes durante sus últimos días.