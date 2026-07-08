Allanaron una vivienda y detuvieron a dos personas por una agresión en Catamarca

Una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 6 activó una serie de actuaciones que culminaron con un procedimiento llevado adelante por efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia.

El caso se originó cuando un joven, de 26 años de edad, manifestó ante las autoridades que habría sido agredido físicamente. A partir de esa presentación formal, se inició una investigación orientada a establecer las circunstancias del hecho denunciado y avanzar en la identificación de las personas presuntamente vinculadas.

La intervención judicial se desarrolló bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N° 1, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 4, organismos que dispusieron las medidas necesarias para el avance de la causa.

El procedimiento ordenado por la Justicia

Como parte de las tareas investigativas realizadas por los efectivos de la División Investigaciones, y luego de cumplir con las diligencias correspondientes, se concretó un allanamiento en un inmueble ubicado en calle Obispo Segura al 100.

La medida judicial fue ejecutada con el objetivo de profundizar la investigación iniciada tras la denuncia penal y reunir elementos que pudieran resultar de interés para el expediente.

Durante el operativo, los investigadores llevaron adelante las acciones previstas por la orden judicial y, al finalizar la medida, procedieron a la detención de dos personas en el marco de la causa.

Dos personas arrestadas y un elemento secuestrado

Al concluir el allanamiento, los efectivos policiales arrestaron en averiguación del hecho a una joven mujer identificada con los apellidos Díaz Godoy, de 21 años de edad, y a un sujeto de apellido Pacheco, de 27 años.

Ambas personas quedaron vinculadas a la investigación mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del episodio denunciado.

Además, durante el procedimiento se realizó el secuestro de una llave tubo, elemento que fue incorporado a la causa en calidad de secuestro y que forma parte de los elementos reunidos durante la intervención policial.