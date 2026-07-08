Se conoció el informe toxicológico de Ernestina Pais tras su trágica muerte

Este miércoles se conocieron los resultados del examen toxicológico realizado al cuerpo de Ernestina Pais, luego de su trágica muerte. La información fue difundida por el periodista Rodrigo Alegre, quien comunicó las últimas novedades a través de su cuenta de X.

"El informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro. Determinó que no hay presencia de alcohol, ni sustancias en sangre", escribió Alegre al dar a conocer el contenido del estudio.

El resultado del análisis era uno de los elementos que aguardaban los investigadores para completar el cuadro de información sobre el accidente. El informe definitivo permitió establecer que, al momento del hecho, no se detectaron rastros de alcohol ni sustancias en el organismo de Pais.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI de Martínez, con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo la secuencia que terminó con la muerte de la conductora.

La autopsia y las primeras conclusiones tras el impacto

El 27 de junio se habían conocido los resultados preliminares de la autopsia. De acuerdo con el informe, al que tuvo acceso este medio, Ernestina Pais sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto de una formación del Tren de la Costa contra su vehículo cuando cruzaba las vías en Martínez.

Tras ese primer análisis, los investigadores quedaron a la espera del estudio toxicológico definitivo para contar con mayores precisiones sobre las circunstancias del episodio.

El accidente ocurrió en el cruce ferroviario ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. El vehículo que conducía Pais, un Honda Civic negro, fue impactado en el lateral del conductor por la formación ferroviaria.

Cuando los efectivos policiales y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais ya había fallecido. La periodista era la única ocupante del vehículo al momento del choque.

En la escena del accidente trabajaron policías y bomberos, quienes realizaron las primeras tareas para establecer cómo se había producido el impacto y bajo qué circunstancias ocurrió el hecho.

La hipótesis principal y el análisis de las cámaras de seguridad

La principal línea de investigación sostiene que Pais habría intentado cruzar el paso ferroviario cuando ambas barreras del paso a nivel se encontraban bajas.

Esa secuencia quedó registrada por varias cámaras de seguridad ubicadas en la zona, material que forma parte de los elementos analizados por los investigadores para reconstruir los momentos previos al choque.

El análisis de esas imágenes constituye una de las piezas centrales del expediente, ya que permite revisar la dinámica del cruce y los instantes previos al impacto entre el vehículo y la formación del Tren de la Costa.

Nuevas pericias sobre el celular y el automóvil

Mientras avanza la causa, la Fiscalía de San Isidro dispuso nuevas medidas para profundizar el esclarecimiento del accidente.

Entre las decisiones tomadas por la Justicia se encuentra la apertura del teléfono celular de Ernestina Pais, con el objetivo de analizar su contenido y realizar un relevamiento de las comunicaciones registradas.

Las tareas incluyen:

La apertura del dispositivo celular de la conductora.

de la conductora. El análisis de su contenido para obtener información relevante para la investigación.

para obtener información relevante para la investigación. El relevamiento de las llamadas entrantes y salientes realizadas en los minutos previos y posteriores al hecho.

realizadas en los minutos previos y posteriores al hecho. Un peritaje sobre el vehículo que conducía Pais.

Este último estudio será realizado por la Policía Científica de San Martín, que tendrá a su cargo el análisis técnico del Honda Civic negro que fue arrollado por la formación ferroviaria.

La declaración de José María Muscari ante la Fiscalía

Como parte de las medidas impulsadas por la Justicia, el dramaturgo José María Muscari declaró ante la Fiscalía el jueves pasado.

Luego de presentarse, Muscari explicó el motivo de su convocatoria y detalló qué aspectos buscaban corroborar los investigadores. "En realidad, desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor, a qué hora tenía que llegar al teatro", expresó a la salida de la Fiscalía.

El dramaturgo aclaró además que no existían mayores precisiones vinculadas a su declaración y señaló: "Pero no hay más puntualidades que esas. El derrotero de los hechos es lo que publiqué".

Con el resultado toxicológico incorporado al expediente y las nuevas pericias en marcha, la investigación continúa enfocada en reconstruir los últimos momentos antes del impacto y determinar con exactitud las circunstancias que rodearon la muerte de Ernestina Pais.