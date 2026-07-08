La Justicia abrió el celular de Jesica Cirio y comenzó a analizar su contenido

La Justicia federal abrió el celular de la modelo Jésica Cirio e inició la extracción forense, para realizar el peritaje del contenido y buscar pruebas para la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a su ex esposo y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

El procedimiento fue realizado por los peritos oficiales de la Gendarmería Nacional junto a expertos de las partes, luego de que Cirio entregara su clave de acceso para poder ingresara al dispositivo.

El análisis del dispositivo, ordenado por el juez federal Luis Armella, se centra particularmente en buscar el video original y determinar si el teléfono tiene las grabaciones difundidas donde se muestran fajos de dólares en efectivo, dentro de bolsas plásticas, y guardados dentro de un vestidor.

Asimismo, se analizarán todas las aplicaciones y se hará la extracción correspondiente de los datos de mensajería, historial de navegación por internet y geolocalizaciones. También se hará una revisión integral de las fotos, videos y documentos eliminados que puedan aportar posibles maniobras de ocultamiento.

El peritaje del dispositivo sucede luego de allanamientos e inspecciones oculares llevados a cabo en las propiedades que tienen Cirio e Insaurralde en Las Cañitas y San Vicente para identificar el lugar exacto donde se filmó el dinero.

Por su parte, la defensa del ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, solicitó la exclusión probatoria de los videos, con el argumento que las imágenes provienen de un hackeo a los equipos de Cirio y no tuvieron una cadena de custodia formal.